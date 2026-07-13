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Музыканты Da Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах
Пятеро участников багамской группы Da Pond Band погибли в авиакатастрофе
Небольшой пассажирский самолет потерпел крушение к западу от Нассау, унеся жизни десяти человек, включая местных артистов.
Участники музыкального коллектива Da Pond Band стали жертвами крушения самолета неподалеку от столицы Багамских островов, передает РИА «Новости».
Трагедия произошла на прошлой неделе. Информацию подтвердил местный профсоюз музыкантов и работников творческой сферы.
Ранее поступали сведения, что небольшой борт авиакомпании Flamingo Air разбился к западу от Нассау. В результате инцидента погибли десять человек. «Местный диджей и участники известной багамской группы Da Pond Band были среди тех, кто погиб в ужасающей авиакатастрофе», – отмечает издание New York Post.
Британская газета Daily Mail, ссылаясь на одного из музыкантов коллектива Ламара Полхамуса, добавила, что группа потеряла в этой авиакатастрофе пять человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля два человека погибли при крушении экскурсионного самолета Cessna в Великобритании.
В январе жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали певец Йеисон Хименес и участники его музыкальной группы.
В прошлом году самолет авиакомпании Lanhsa разбился у берегов Гондураса вместе с исполнителем Аурелио Мартинесом Суаcо.