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На Украине открылись тотализаторы на выживание дезертиров ВСУ
В украинских соцсетях появились ставки на смерть солдат и дезертиров ВСУ
«Тотализаторы смерти», где можно делать ставки на выживание солдат ВСУ и исход «охоты» на дезертиров, появились на Украине, рассказала представитель российских силовых структур.
Представитель российских силовых структур сообщила о появлении нового вида незаконных развлечений, передает РИА «Новости».
«С 2014 года вид развлечения типа «сафари», который предоставляют украинские военнослужащие, немного усовершенствовался, теперь на Украине развиваются «тотализаторы смерти», – рассказала собеседница агентства.
Сейчас подобные игры организованы в виде автоматизированных систем в Telegram. Пользователи заключают пари на выживание конкретных украинских бойцов. Кроме того, объектами ставок становятся военнослужащие, самовольно покинувшие позиции.
По данным силовиков, заградотряды ловят беглецов, после чего им дают возможность снова сбежать ради начала своеобразной охоты. Ранее сообщалось о случаях, когда за отдельную плату желающим предлагали пострелять по мирным жителям и ополченцам республик Донбасса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ряды украинской армии самовольно покинули около 480 тыс. военнослужащих.
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