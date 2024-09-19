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    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    19 сентября 2024, 11:35 • Новости дня

    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.

    Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом)

    Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.

    Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    16 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания

    В Подмосковье предложили ограничить работу мигрантов в ряде сфер

    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред правительства региона выступила с инициативой ограничить доступ мигрантов к работе в сфере питания, здравоохранения и образования.

    «Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», – пояснила Масленкина, передает РИА «Новости». По ее словам, ограничить доступ мигрантов следует к работе в сфере уличного питания, здравоохранения, образования, а также в сфере социальных услуг.

    Кроме того, она предложила ввести полный запрет на работу мигрантов по патентам в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Масленкина напомнила, что в 22 регионах России действует полный запрет на работу мигрантов по патенту.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов надо заставить учить русский язык.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС

    Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля

    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.

    Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.

    Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.

    Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.

    Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.

    Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».


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    17 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024-2029 годы, включая еврокомиссаров по обороне и космосу, расширению ЕС и реконструкции Украины, их должен утвердить Европарламент.

    В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

    Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

    Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

    Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

    Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

    Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

    Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

    Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.

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    17 сентября 2024, 10:01 • Новости дня
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума

    Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 млн евро в июле

    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг 565,7 млн евро, что является максимальным показателем с конца зимы, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами.

    Как сообщает РИА «Новости», Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы. В месячном и годовом выражении импорт вырос примерно на 13,5%. Испания стала главным покупателем, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 млн евро, а Нидерланды повысили импорт на четверть до 57,2 млн евро.

    Франция, являясь вторым по величине импортером российского СПГ, сократила свои закупки на 11%, доведя их до 210,4 млн евро, в то время как Бельгия уменьшила импорт вдвое до 47,7 млн евро. В целом за первые семь месяцев года Евросоюз закупил у России СПГ на 4 млрд евро против 5,5 млрд годом ранее. При этом доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла до 18,6% с 13,3% из-за уменьшения импорта из других источников.

    В то же время доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле снизились до 791,4 млн долларов, что является минимумом с ноября 2021 года. Объемы поставок в ЕС упали на 18% за месяц и на треть по сравнению с прошлым годом, что привело к уменьшению доли ЕС в общих поставках СПГ из США с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. В результате США увеличили поставки в Азию, где доля выросла до 36%.

    Ранее сообщалось, что страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов.

    Однако, как заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт, ЕС сможет стать независимым от российских поставок в скором будущем. В то же время, сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    17 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕК: ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС с начала СВО оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

    По его словам, помощь, предоставленная Украине Евросоюзом, составляет порядка 118 млрд евро. Домбровскис добавил, что ЕС и страны-участницы собрали около 43,5 млрд евро на военную поддержку Киева, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что ЕК работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере 50 млрд долларов, что составляет примерно 46 млрд евро, подкрепленного доходами от замороженных российских активов.

    Ранее ЕС поддержал заморозку активов России на три года вместо шести месяцев.

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    17 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен усиливает влияние на политику ЕС

    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то что предложенные Урсулой фон дер Ляйен кандидатуры еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, уже сейчас очевидно, что глава ЕК усиливает свое влияние на политику Евросоюза, сказал политолог Александр Рар. Ранее Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы.

    «Новый состав Еврокомиссии (ЕК) сформирован Урсулой фон дер Ляйен по разным критериям. Однако главный из них заключатся в том, что глава ЕК пытается усилить свое влияние на политику Евросоюза», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что еврокомиссаров еще должен утвердить Европарламент (ЕП). «А там выросло представительство правых сил», – заметил политолог.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ведомства на 2024–2029 годы. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами она описала на пленарной сессии в Страсбурге. По планам, оно на 40% будет состоять из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.

    «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем командой, работающей над достижением общей цели – сделать Европу сильнее», – заявила она.

    В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров – по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только их назначения являются окончательными, остальных кандидатов на пост комиссаров еще может отклонить ЕП.

    Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен представителю Литвы Андрюсу Кубилюсу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности объединения. Должность еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины, как ожидается, займет Марта Кос из Словении. Она намерена сосредоточиться на помощи Киеву и Восточному партнерству.

    Также глава ЕК предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом ЕК, отвечающим за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики. Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, как ожидается, станет еврокомиссаром по внутренним делам и миграции.

    Агентство Reuters отмечает, что все претенденты пройдут слушания с законодателями ЕП, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября.

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    17 сентября 2024, 16:39 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

    «И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

    «Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

    Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

    «Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.

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    18 сентября 2024, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Действия Киева представляют угрозу для ядерной безопасности в Европе

    Эксперт Анпилогов: Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы, но для этого необходимо желание европейской стороны

    Эксперт: Действия Киева представляют угрозу для ядерной безопасности в Европе
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Отчеты МАГАТЭ снимают ответственность с Киева и дезавуируют действия ВСУ, СБУ или других служб и ведомств по отношению к реально опасным техногенным объектам атомной отрасли. Подобный заговор молчания и неведения создают ауру вседозволенности и безнаказанности украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, в Вене проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.

    «Действия Киева представляют проблему для ядерной безопасности в Европе. Прежде всего, существует радиационная угроза, поскольку целями атак ВСУ становятся АЭС на территории России. Кроме того, Украина допускает превращение предприятий атомной энергетики в военные объекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что после чернобыльской катастрофы большое количество радионуклидов попало в страны Западной Европы. «Это произошло несмотря на то, что ветра на европейском континенте Евразии преобладающе дуют с запада на восток, – уточнил эксперт. – Поэтому говорить о том, что Европа защищена от какой-либо авантюры Киева, не приходится. Они могут столкнуться с такими последствиями, как, например, радиоактивные осадки».

    На этом фоне Анпилогов указал на планы противника по захвату Курской АЭС, а также неоднократные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Эти акты международного терроризма должны получить соответствующую оценку международного сообщества, однако на деле МАГАТЭ и западные страны не осуждают действия Киева, считает он.

    «Любые отчеты международного агентства максимально неконкретны, снимают ответственность с Киева и дезавуируют действия ВСУ, СБУ или других служб и ведомств по отношению к реально опасным техногенным объектам атомной отрасли. Подобный заговор молчания и неведения создают ауру вседозволенности и безнаказанности украинского руководства. Поэтому противник продолжает придерживаться тактики ядерного шантажа», – отметил спикер.

    Вместе с тем, Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы. Другое дело, что для этого нужно еще и желание европейской стороны, добавил аналитик. «Мы не можем кого-либо принудить к этому. Можно предлагать систему безопасности, но невозможно ее обеспечивать в одиночку», – заключил Анпилогов.

    Напомним, с16 по 20 сентября в Венском международном центре (ВМЦ) в Вене проходит 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Как говорится на сайте организации, в ходе встречи «высокопоставленные должностные лица и представители государств – членов МАГАТЭ рассмотрят целый ряд вопросов».

    Между тем, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что МАГАТЭ должно более жестко и внятно отреагировать на украинские провокации в отношении Курской АЭС. Он также указал, что речь идет о реакции как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих, а сама ситуация касается «угрозы ядерной катастрофы».

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию».

    Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что объект якобы подожгли снизу при помощи покрышек. Однако, по его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет.

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    19 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    В России решили запретить нелегальным мигрантам пользоваться банками и жениться

    В России решили создать реестр для ограничения услуг нелегальным мигрантам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, вследствие чего они будут лишены возможности пользоваться рядом государственных и частных услуг, таких как банки и регистрация браков, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

    После включения в этот реестр таким гражданам будет отказано в управлении транспортными средствами, использовании банковских услуг, регистрации собственности и заключении браков. Также невозможно будет оформить детей в детские сады и школы, передает «Коммерсант».

    Горовой отметил, что одной из ключевых задач проекта является развитие межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими указанные услуги. Это позволит предотвратить использование таких услуг нелегальными мигрантами.

    Заместитель министра также выразил надежду на содействие Минцифры России и поддержку со стороны технических служб органов внутренних дел, что позволит эффективно реализовать данный проект.

    Ранее в Московской области предлагали запретить мигрантам работать в сфере питания и обслуживания, а также рассматривали возможность ограничить их доступ к работе в здравоохранении и образовании.

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    17 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен укрепила позиции в ЕС после отставки Бретона

    Politico: Позиции фон дер Ляйен окрепли в ЕС после ухода критика Бретона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ухода еврокомиссара Тьерри Бретона, известного критика Урсулы фон дер Ляйен, позиции главы Еврокомиссии укрепились, что позволит ей повысить влияние на мировой арене, пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

    По данным газеты Politico, уход Бретона в отставку, по мнению политиков из Европарламента, избавляет фон дер Ляйен от потенциальных проблем в ближайшие пять лет.

    Фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с 2019 года, известна своей склонностью к централизованной власти. Уход Бретона, который был одним из возможных кандидатов на пост комиссара по обороне, позволяет ей укрепить свои позиции как влиятельного игрока на мировой арене.

    Бретон, также известный конфликтами с Илоном Маском и критикой в адрес фон дер Ляйен за ее действия в ответ на пандемию коронавируса, ранее усомнился в целесообразности ее переизбрания на второй срок. Он отмечал, что ее кандидатура была утверждена меньшинством голосов в ее собственной партии.

    Вместе с тем Politico отмечает, что фон дер Ляйен после отставки Бретона намерена повысить роль Франции в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с ней о расширении французского портфеля для нового комиссара Стефана Сежурне. Ожидается, что он займет должность исполнительного вице-президента и получит несколько других комиссарских портфелей, что даст Франции ведущую роль в политике ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен предложила Франции отозвать его кандидатуру. Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. В продолжение своей политики она обратилась к ряду стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на еврокомиссаров на женщин для достижения гендерного баланса.

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    17 сентября 2024, 10:22 • Новости дня
    Посол в Германии: Предложений от Шольца по Украине в Россию не поступало

    Tекст: Константин Сергеев

    Cлова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине российская сторона приняла к сведению. Притом, конкретные предложения пока не поступали, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Охотно приняли к сведению сказанное канцлером. Значит, на Западе появляется понимание того, что необходим план мирных переговоров. Ранее. Допустим, венгерский премьер выступал с мирными инициативами, которые не поприветствовали в Евросоюзе. Не могу сказать, как откликнутся на эту идею. Мы еще не увидели текста мирного плана», – заявил Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

    Ранее 8 сентября в интервью Олаф Шольц заметил, что настал момент для обсуждения достижения мира на Украине.

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    17 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобрнауки поддержало идею ввести в экзамен для мигрантов по русскому языку устную часть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство науки и высшего образования поддержало предложение замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сарданы Авксентьевой о дополнении экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью, говорится в ответе замминистра Константина Могилевского на обращение парламентария.

    Как указал заместитель министра, Минобрнауки России поддерживает предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью, передает ТАСС.

    Он добавил, что в целях реализации данных предложений нужно внести изменения в Положение о проведении экзамена, в соответствии с которым экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента), а для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме.

    Ранее Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами.

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    19 сентября 2024, 11:16 • Новости дня
    Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева

    Европарламент призвал страны ЕС организовать сбор средств на оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский парламент в резолюции предложил странам ЕС организовать добровольные общественные сборы средств для закупки вооружений для Украины, учитывая сокращение финансирования со стороны стран-членов.

    Как сообщает РИА Новости, Европарламент планирует принять резолюцию, в которой предложит странам Евросоюза организовывать добровольные сборы средств среди населения для закупки вооружения для Киева. Данный шаг обусловлен сокращением финансирования военной помощи Украине со стороны стран – членов союза.

    Резолюции Европарламента по международным вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения странами ЕС или его институтами. Тем не менее в документе, голосование по которому состоится на пленарной сессии в Страсбурге, приветствуются инициативы по гражданскому краудфандингу для обеспечения бесперебойных поставок оружия Украине.

    В документе также выражено сожаление о сокращении объема двусторонней военной помощи Украине, несмотря на ранее сделанные заявления о поддержке. Это подчеркивает необходимость укрепления солидарности и вовлечения общественности ЕС в процесс помощи Украине.

    Ранее Министерство финансов Германии планировало предложить сократить расходы на помощь Украине в 2024 году. В связи с этим в отчете The New York Times сообщалось, что Берлин заморозит военную помощь Киеву до конца года. На фоне этих событий акции компании Rheinmetall упали на 4,5%.

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    19 сентября 2024, 10:12 • Новости дня
    ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участники преступной группы, заработавшей 60 млн рублей на фиктивных схемах оформления африканцев в России, были задержаны ФСБ после проведения ряда обысков и допросов свидетелей.

    ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели серию оперативно-разыскных мероприятий и задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся оформлением африканцев в России с помощью фиктивных схем, передает РИА Новости.

    Преступная деятельность включала организацию въезда и транзитного перемещения выходцев из Африки через Россию в страны Евросоюза. Группа зарабатывала на этом, используя фиктивные браки и установление отцовства, что позволяло африканцам получать разрешения на временное пребывание, вид на жительство и долгосрочные визы в России.

    Следствие установило, что в состав ОПГ входили граждане Украины, Нигерии и России. С 2021 года они заработали не менее 60 млн рублей. Организатором группы был гражданин Нигерии, который работал старшим преподавателем в инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы. В рамках возбужденного уголовного дела проведено 25 обысков в Московском и Владимирском регионах, допрошены более 25 свидетелей. Изъяты миграционные документы, включая паспорта граждан Нигерии, электронные устройства и значительные денежные средства.

    ФСБ выявила материалы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, в их ежедневниках, телефонах и компьютерах. В одном из домов во Владимирской области были обнаружены и освобождены трое российских граждан, которых преступники незаконно удерживали и эксплуатировали. В настоящее время задержаны организатор и пять активных членов группы. Проводятся следственные действия для установления дополнительных эпизодов и возможных соучастников. Меры пресечения уже избраны в отношении задержанных.

    Напомним, в августе суд арестовал доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан Нигерии.

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