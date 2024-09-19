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Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС
Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам
Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.
Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом)
Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.
Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента