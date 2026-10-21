Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Шойгу заявил о безопасности выборов в Госдуму на фоне атак ВСУ
Шойгу сообщил о защите избирательных участков от ударов беспилотников ВСУ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что стране удалось обеспечить безопасное голосование на выборах в Госдуму, несмотря на провокации и попытки масштабных террористических атак из-за рубежа.
«Несмотря на серьезное информационно-пропагандистское давление из-за рубежа, попытки организации провокационных акций, совершения масштабных террористических атак и диверсий... Мы решили все задачи, даже в этих непростых условиях», – заявил Шойгу в Пятигорске РИА «Новости».
Секретарь Совбеза отметил, что в дни голосования украинские военные пытались наносить удары беспилотниками по руководителям комиссий и избирательным участкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Шойгу раскрыл способы борьбы Запада с Россией.
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