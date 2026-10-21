Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Украинец фиктивно женился на будущей теще-инвалиде ради выезда из страны
Житель Украины заключил фиктивный брак с будущей тещей-инвалидом, чтобы легально выехать в Молдавию, но пограничники отказали ему в выезде, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
На пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области был остановлен 37-летний украинец, который пытался пересечь границу с Молдавией вместе с 52-летней женщиной с инвалидностью. Мужчина намеревался воспользоваться законным правом на выезд для лиц, сопровождающих больных супруг, передает РИА «Новости».
В ходе проверки документов и опроса пара попыталась убедить инспекторов в искренности своих чувств, несмотря на разницу в возрасте. Однако они путались в показаниях и не смогли дать связных ответов о деталях знакомства и совместного быта. В результате мужчина сознался, что заключил фиктивный брак с будущей тещей ради обхода запрета на выезд военнообязанных.
Пограничники не выпустили нарушителя из страны и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Против него планируется возбудить уголовное дело по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, максимальная санкция по которой предусматривает до девяти лет лишения свободы.
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