  • Новость часаВстреча Путина и Уиткоффа завершилась
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    7 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    Украинец фиктивно женился на будущей теще-инвалиде ради выезда из страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Житель Украины заключил фиктивный брак с будущей тещей-инвалидом, чтобы легально выехать в Молдавию, но пограничники отказали ему в выезде, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

    На пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области был остановлен 37-летний украинец, который пытался пересечь границу с Молдавией вместе с 52-летней женщиной с инвалидностью. Мужчина намеревался воспользоваться законным правом на выезд для лиц, сопровождающих больных супруг, передает РИА «Новости».

    В ходе проверки документов и опроса пара попыталась убедить инспекторов в искренности своих чувств, несмотря на разницу в возрасте. Однако они путались в показаниях и не смогли дать связных ответов о деталях знакомства и совместного быта. В результате мужчина сознался, что заключил фиктивный брак с будущей тещей ради обхода запрета на выезд военнообязанных.

    Пограничники не выпустили нарушителя из страны и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Против него планируется возбудить уголовное дело по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, максимальная санкция по которой предусматривает до девяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников.

    На прошлой неделе Черногория отказала в защите украинским уклонистам.

    Украинские врачи выдали тысячу поддельных справок уклонистам.

    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    Цыгане в Одессе устроили штурм военкомата из-за задержания барона

    Цыгане в Одессе забросали военкомат камнями из-за задержания барона

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе группа цыган забросала камнями здание военкомата после задержания их барона, сообщили украинские СМИ и соцсети.

    «Цыгане штурмуют ТЦК из-за задержания барона», – приводит RT сообщение одесских каналов в соцсетях.

    Группа цыган забросала здание камнями, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    На опубликованных видео около десяти человек бросают камни в сторону здания, рядом стоит автомобиль полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    20 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Мэр Кличко: Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении одного из энергетических объектов в Киеве в результате серии взрывов.

    По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе украинской столицы, передает ТАСС. «Экстренные службы сейчас направляются к объекту», – сообщил Кличко.

    Ранее украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в микрорайоне Нивки и повреждении подстанции 330 кВ «Нивки», которая является крупным узлом магистральной электросети. После этого в некоторых районах города пропал свет и остановились все линии Киевского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дом мэра Киева Кличко защитили от отключений электричества.

    В понедельник предприятие в Киевской области получило повреждения после удара российских сил.

    Ранее в Киеве ввели аварийные отключения света из-за повреждения другого энергообъекта.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    21 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив также сухогруз с военными грузами для ВСУ, следовавший в Одессу, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили складской комплекс в Полтаве, где хранились дроны большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также была поражена электроподстанция «Нивки» в Киеве, которая обеспечивала работу предприятий ВПК и логистических центров.

    Кроме того, на переходе морем в порт Одесса российские силы ударили по сухогрузу, перевозившему военные грузы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ. В воскресенье БПЛА «Герань» и «Ланцет» ударили по сухогрузу и безэкипажному катеру в Черном море. В прошлую пятницу российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    21 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    Власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Axios: В США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии оказались продуктивными и конструктивными.

    Переговоры с участием американских и европейских политиков завершились со значительным прогрессом, передает RT со ссылкой на журналиста издания Axios Барака Равида.

    Американский чиновник сообщил, что украинская сторона представила на обсуждение новые идеи и предложения. По его словам, инициативы были подробно рассмотрены участниками встречи.

    «Есть общая приверженность поиску практических решений для завершения войны», – отметил представитель США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о потере Киевом миллиона граждан из-за отказа от сделки.

    Ранее американские чиновники попытались уговорить Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    21 октября 2026, 00:30 • Новости дня
    Польша потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА во Львове

    Косиняк-Камыш потребовал от Киева дистанцироваться от чествования УПА во Львове

    Польша потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА во Львове
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от решения объявить во Львове 2027-й годом Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    «Решение Львовского областного совета о том, чтобы 2027 год стал годом УПА (запрещенная в России экстремистская организация), неприемлемо. Такое решение не строит взаимного доверия между народами, а усиливает разногласия», – заявил Косиняк-Камыш в X.

    Министр подчеркнул, что украинские власти должны дистанцироваться от этой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Польша потребовала от Украины исторической ответственности.

    Премьер-министр Дональд Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов властями страны.

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    21 октября 2026, 01:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в нескольких городах на Украине, включая Киев, на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Несколько взрывов прогремело в Харькове. Серия взрывов произошла в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении одного из энергетических объектов в Киеве в результате серии взрывов.

    Объект критической инфраструктуры поврежден в Кировоградской области Украины.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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