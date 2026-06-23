У берегов Крыма зафиксировали серию из 22 землетрясений

Tекст: Ольга Иванова

В Крыму зарегистрировали 22 сейсмических события невысокой энергии, передает РИА «Новости». Серия землетрясений произошла утром 22 июня в акватории Черного моря у побережья полуострова.

Самое сильное событие зафиксировали в 8.48 по местному времени на глубине 11 километров. Его магнитуда составила 4.4. Эпицентры толчков находились примерно в 20 километрах от Севастополя. Жители города ощутили самые сильные землетрясения с интенсивностью три-четыре балла.

«К настоящему моменту зарегистрировано 22 сейсмических события невысокой энергии. Обычно такие сейсмические события такой энергии связаны с разрядкой накопившихся тектонических напряжений и, как правило, непродолжительны по времени», – рассказала заведующая лабораторией исследований региональной сейсмичности Единой геофизической службы РАН Инна Соколова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сейсмологи зарегистрировали девятнадцать подземных толчков у побережья Севастополя.

Магнитуда самого сильного сейсмического события достигла отметки 4,4.

Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые землетрясения полезным сбросом тектонического напряжения.



