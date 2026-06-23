  • Новость часаПутин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
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    В Польше задумались о войне с Украиной
    Лавров назвал Зеленского фюрером
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    Стало известно о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    СК установил исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    Власти 40 регионов запретили продажу алкоголя в День молодежи
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

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    23 июня 2026, 14:12 • Новости дня

    У берегов Крыма зафиксировали серию из 22 землетрясений

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя зафиксирована серия сейсмических толчков, самые сильные из которых ощущались на суше.

    В Крыму зарегистрировали 22 сейсмических события невысокой энергии, передает РИА «Новости». Серия землетрясений произошла утром 22 июня в акватории Черного моря у побережья полуострова.

    Самое сильное событие зафиксировали в 8.48 по местному времени на глубине 11 километров. Его магнитуда составила 4.4. Эпицентры толчков находились примерно в 20 километрах от Севастополя. Жители города ощутили самые сильные землетрясения с интенсивностью три-четыре балла.

    «К настоящему моменту зарегистрировано 22 сейсмических события невысокой энергии. Обычно такие сейсмические события такой энергии связаны с разрядкой накопившихся тектонических напряжений и, как правило, непродолжительны по времени», – рассказала заведующая лабораторией исследований региональной сейсмичности Единой геофизической службы РАН Инна Соколова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сейсмологи зарегистрировали девятнадцать подземных толчков у побережья Севастополя.

    Магнитуда самого сильного сейсмического события достигла отметки 4,4.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые землетрясения полезным сбросом тектонического напряжения.


    22 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    @ dzkk.tsk.tr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три сухогруза, следовавшие в украинские порты через Черное море и, по имеющимся данным, перевозившие вооружение для ВСУ, подверглись атаке, сообщили украинские власти. По их информации, один из кораблей получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

    Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

    Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

    Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

    Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.


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    22 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали подорвать в Подмосковье железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами по указу украинских кураторов.

    В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС. Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

    С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

    В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

    Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 18:26 • Новости дня
    «Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высшая партийная школа «Единой России» 30 июня начнет второй этап обучения ветеранов спецоперации, которые планируют участвовать в предстоящих парламентских выборах.

    Партия «Единая Россия» организует обучение по курсу «Политический лидер» для победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО. Второй поток очных занятий стартует сразу после съезда, на котором утвердят предвыборные списки, передает пресс-служба «Единой России».

    «Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьёзным общественно-политическим потенциалом», – заявил директор Высшей партийной школы Роман Романов.

    Он добавил, что избирательная кампания является серьезным испытанием для начинающих политиков. Главная задача программы – помочь кандидатам понять законы политической жизни и научить их выстраивать коммуникацию с избирателями.

    Первый этап обучения прошел с 16 по 18 июня, в нем участвовали представители 28 регионов. Всего образовательную программу пройдут 100 новых кандидатов.

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    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    22 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на учебное заведение в Старобельске, сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

    Представители УВКПЧ ООН ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.

    «В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН г-на Фолькера Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего», – сообщила Лантратова в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

    Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке дронов на колледж в Старобельске.

    Украинские военные целенаправленно атаковали это образовательное учреждение несколькими волнами беспилотников.

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    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


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    23 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

    Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА «Новости».

    Фигурантки ранее не общались и не осознавали своей роли смертниц. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Младшую злоумышленницу остановили прямо на подходе к ведомству, а вскоре оперативники поймали вторую соучастницу.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об аресте обеих подозреваемых.

    «Они подозреваются в совершении преступлений… «Покушение на совершение террористического акта»… «Незаконная перевозка боеприпасов»… «Незаконное изготовление взрывчатых устройств», – рассказала представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    22 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский президент Кароль Навроцкий публично отреагировал на слова Владимира Зеленского, который ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод.

    Политик подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти, передает РИА «Новости».

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты», – заявил Навроцкий во время общения с прессой.

    Глава государства добавил, что Варшава категорически не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Он также выразил уверенность в полном единстве польских патриотов и правительства перед лицом подобных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.

    Ранее глава польского государства возмутился службой обученных в республике солдат ВСУ под знаменами украинских националистов.

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    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

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    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    22 июня 2026, 18:13 • Новости дня
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника, сообщило Минобороны России.

    Удары пришлись по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту временного размещения личного состава, передает Минобороны.

    Атакованные позиции принадлежали 15-й отдельной бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Цели располагались в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье на территории Донецкой народной республики.

    Ведомство также опубликовало кадры успешного поражения указанных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными ударами бомб ФАБ-500.

    Несколькими днями ранее дроны-камикадзе «Герань» поразили пункт дислокации сил украинской нацгвардии около этого же населенного пункта.

    До этого российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами по другим военным объектам противника в Донецкой народной республике.

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    22 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Леськевич: Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким для решения проблемы с названием одного из подразделений ВСУ, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

    По словам Леськевича, украинский лидер проигнорировал попытки Варшавы обсудить присвоение воинской части ВСУ имени боевиков УПА (признана экстремистской, запрещена в России), передает ТАСС.

    «Заявления <...> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – подчеркнул Леськевич.

    По словам пресс-секретаря, украинская сторона изначально предложила телефонный разговор, который не состоялся из-за «отсутствия реакции Зеленского». Затем была согласована личная встреча, но Зеленский от нее отказался. Леськевич отметил, что власти Украины не готовы менять название части, названной в честь преступников.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига в знак протеста отказался от польского Командорского креста.

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.


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    23 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной

    Польский публицист Пяста: Польше нужно готовиться к вероятной войне с Украиной

    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После поражения в нынешнем конфликте с Россией Украина может направить армию против Варшавы, заявил польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska.

    «Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объем военной техники, оказали помощь на сотни млрд злотых и приютили миллионы украинцев», – написал Пяста в MyslPolska.

    Он добавил, что украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков. По его словам, Украина сделала выбор и доказала, что именно поляки были для нее главным врагом, более опасным, чем Россия. Он предупреждает, что война за Украину рано или поздно завершится поражением Киева, но не его крахом.

    По оценке автора, у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с «самыми темными группами интересов» и опирающаяся на большую, хорошо оснащенную армию с деморализованными и «дегуманизированными» бойцами. В такой ситуации, полагает он, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша.

    «Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим ее к вполне вероятной войне с Украиной», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

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