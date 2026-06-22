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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    43 комментария
    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня

    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Крыму решили ввести графики ограничения потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму вынужденно сокращают подачу электричества потребителям из-за недавних масштабных аварий на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    «В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

    Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.

    Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    20 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА

    Развожаев сообщил об уничтожении пяти атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников, сбиты пять БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Он подчеркнул, что воздушная тревога в городе не отменена и горожанам следует оставаться в безопасных местах.

    По его данным, были сбиты пять беспилотников в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

    Он добавил, что военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные также уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    За ночь и утро субботы над Севастополем были ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 июня 2026, 02:58 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Ликвидированы два БПЛА в районе Северной стороны. Глава города обратился к жителям с призывом соблюдать осторожность.

    Российские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские цели, используя различные средства поражения, включая стрелковое оружие, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные также уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    За ночь и утро субботы над Севастополем были ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    21 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

    В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы для скорейшего возобновления подачи энергии, передает РИА «Новости».

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», – заявили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России.

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    19 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    Маршруты поездов в Крыму 20 июня решили сократить до Керчи

    «Гранд сервис экспресс»: Маршруты поездов в Крыму 20 июня сократят до Керчи

    Tекст: Антон Антонов

    Маршруты всех поездов, следующих в Крым и из него, будут сокращены до Керчи в субботу, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс».

    «Все поезда «Таврия», прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи», – сообщает «Гранд сервис экспресс» в Telegram.

    С 10 июня и до конца сентября часть маршрутов «Таврии» уже была сокращена до Керчи, тогда как другие поезда продолжали ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Теперь из-за временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня только до Керчи проследуют и те поезда, расписание которых ранее не меняли.

    Пассажиров таких рейсов доставят автобусами от и до станции Керчь-Южная. Посадка в автобусы будет проходить на привокзальных площадях рядом с железнодорожными станциями, а на начальных станциях её объявят за один час до отправления, поэтому путешественникам рекомендуют приезжать заранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму из-за временного закрытия участка железной дороги изменен график движения поездов дальнего следования «Таврия» из Крыма в города материковой России.

    По решению оперативного штаба Крыма 10 июня была введена новая схема движения пассажирских поездов между полуостровом и материком с въездом составов только в светлое время суток.

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    22 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Аксенов сообщил о приостановке приема детей на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крымские власти временно прекратили бронирование мест и размещение несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    С 11.00 мск 22 июня по 1 сентября 2026 года в Крыму приостанавливается бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в Крыму, указал Аксенов, передает РИА «Новости».

    Также это касается бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в «в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

    До этого Аксенов сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Крым погибли четыре человека.

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    20 июня 2026, 16:16 • Новости дня
    Молния покалечила девятерых участников гандбольного турнира в Германии

    На гандбольном турнире в Германии от удара молнии пострадали девять человек

    Tекст: Мария Иванова

    Во время ночной бури в немецком Раштатте мощный удар молнии поразил палаточный лагерь спортсменов, травмировав девять человек, включая 13-летнего подростка.

    Во время проведения турнира по гандболу в немецком городе Раштатт сильная буря накрыла палаточный городок спортсменов, передает РИА «Новости».

    В соревнованиях должны были принять участие около 120 команд, которые разместились прямо на игровом поле.

    Ночью на лагерь обрушились шквальный ветер и проливной дождь. «Когда посетители начали закреплять свои палатки для защиты от непогоды, с неба внезапно сверкнула яркая молния. Секунды спустя девять человек получили ранения, один из них – тяжелые», – сообщает немецкая пресса.

    Среди получивших травмы оказался 13-летний подросток. Шестерых пострадавших экстренно госпитализировали в местные клиники. По информации правоохранительных органов, состояние единственного тяжелораненого пациента сейчас стабилизировано и не представляет угрозы для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе  более 70 человек пострадали от удара молнии на акции протеста в Бразилии.

    Летом прошлого года в Тульской области в результате аналогичного природного явления погибли три человека.

    В августе 2024 года жертвами мощного удара молнии в китайском городе Чанчжоу стали шесть человек.

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    20 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    У берегов греческого Крита произошло сильное землетрясение

    У побережья греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки зафиксировали в Средиземном море недалеко от города Ираклион, очаг сейсмического события залегал на глубине 13 километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,1 произошло в акватории Средиземного моря у побережья острова Крит в Греции, передает РИА «Новости». Его зафиксировали в 12.37 по московскому времени.

    По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), изначально специалисты оценивали силу толчков в 5,8, однако позже этот показатель был скорректирован в меньшую сторону.

    Эпицентр землетрясения располагался в 108 километрах от греческого города Ираклион. Эксперты установили, что очаг находился на глубине 13 километров.

    К настоящему моменту информация о возможных разрушениях инфраструктуры или повреждениях зданий не поступала. Сведения о пострадавших среди местных жителей и туристов также отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    В июне прошлого года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 вблизи греческого города Неа-Рода.

    В мае того же года специалисты сообщили о сейсмическом событии силой 6,2 балла к северу от Ираклиона.

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    21 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты устранили перегрузку энергосетей за пределами Севастополя, возобновив подачу электричества большинству потребителей Крымского полуострова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», – заявил глава города в своем канале на платформе Max.

    По состоянию на 11:30 свет вернулся в большинство районов. Глава администрации Ялты Янина Павленко также подтвердила возобновление подачи электроэнергии на Южном берегу Крыма.

    Она отметила, что большая часть территории уже запитана, а аварийные службы продолжают работу на местах. Власти призывают жителей и гостей региона рационально расходовать электричество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» заявила о частичном обесточивании потребителей в трех энергорайонах полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России.

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    22 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о минимизации последствий ударов Киева в Крыму

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму активно устраняют негативные последствия варварских атак украинских властей, обеспечивая безопасность и своевременное информирование местных жителей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил текущую обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что руководство республики предпринимает все необходимые меры для защиты граждан и оперативного оповещения людей о происходящем.

    «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пожилая жительница города Саки погибла в результате ночного удара украинских беспилотников.

    Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» ударом по истории.

    Представитель Кремля также охарактеризовал обстрел пассажирского поезда Москва – Симферополь преступлением киевского режима.

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    21 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Пять поездов «Таврия» задержались из-за временного закрытия Крымского моста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять пассажирских составов «Таврия», курсирующих между Крымским полуостровом и остальной частью страны, отстают от расписания из-за ночного закрытия мостового перехода, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    По состоянию на 14:00 по московскому времени задержки затронули поезда в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые пассажиры! Сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия». Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня», – сообщила компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

    Из Крыма с задержками следуют три состава: два поезда Керчь – Москва отправлением 21 июня (опоздание на девять и четыре с половиной часа соответственно), а также поезд Керчь – Омск, задерживающийся на четыре с половиной часа. В сторону полуострова отстают от графика два поезда из Москвы: в Симферополь (на семь часов) и в Керчь (на три часа).

    В компании-перевозчике также отметили, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная. Кроме того, поезд № 67/68 отправится из Керчи 21 июня в 22:10, что раньше запланированного графика.

    Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после девяти часов остановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приостановки движения по Крымскому мосту на Кубани задержали десять пассажирских поездов.

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    22 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, в очереди на проезд скопилось более 800 транспортных средств.

    Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

    По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

    В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

    Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ставропольский край частично обесточен после обильных осадков

    Обильные осадки спровоцировали отключения света в Ставропольском крае

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за продолжительных ночных дождей в нескольких населенных пунктах Ставропольском крае произошли перебои с электричеством и затопление частных подворий, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

    В ночь на 20 июня Ставропольский край накрыла непогода, вызвавшая масштабные последствия, сообщил Владимиров в Мax. Сильные дожди привели к подтоплению дворов, подвалов и огородов в станице Александрийской. На месте уже работают специалисты экстренных служб для оценки нанесенного стихией ущерба.

    По словам главы региона Владимира Владимирова, основные проблемы с энергоснабжением уже устранены.

    «Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы. В работе у энергетиков остаются единичные заявки от жителей», – отметил политик.

    Губернатор поручил главам муниципалитетов непрерывно следить за ситуацией и оперативно ликвидировать последствия осадков. Он добавил, что ни одно обращение пострадавших граждан не должно остаться без ответа.

    В начале июня власти вводили режим чрезвычайной ситуации в Минеральных Водах из-за сильных паводков.

    Кроме того, проливные дожди подтопили десятки многоквартирных домов в Краснодаре.

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    Вот уже пятый британский премьер подряд досрочно подал в отставку. Почему когда-то крайне популярный Кир Стармер за короткий срок стремительно растерял свой рейтинг и в чем основные причины кризиса правящих британских кругов в последние десять лет? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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