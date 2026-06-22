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Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя
В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.
В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».
«За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.
Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.
Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.
Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.