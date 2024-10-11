В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Шор обвинил власти Молдавии в политическом терроре
Шор обвинил власти Молдавии в политическом терроре после задержания мэра города Оргеев
Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор раскритиковал обыски в мэрии города Оргеев и задержание мэра Татьяны Кочи, назвав данные действия политическим террором.
Шор выразил недовольство действиями молдавских властей, назвав их политическим террором,
«Сегодня в Оргееве произошел акт откровенного политического террора: представители НЦБК ворвались в примэрию и устроили обыски у команды примара», – подчеркнул Шор.
Он добавил, что задержание является попыткой парализовать жизнь в городе и лишить его жителей права на достойную жизнь.
Кроме того, Шор отметил, что среди задержанных есть и лидеры территориальной организации блока «Победа» в Оргееве.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей, также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».
Накануне власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, за десять дней до выборов.