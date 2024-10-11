Шор обвинил власти Молдавии в политическом терроре после задержания мэра города Оргеев

Tекст: Александра Юдина

Шор выразил недовольство действиями молдавских властей, назвав их политическим террором,

«Сегодня в Оргееве произошел акт откровенного политического террора: представители НЦБК ворвались в примэрию и устроили обыски у команды примара», – подчеркнул Шор.

Он добавил, что задержание является попыткой парализовать жизнь в городе и лишить его жителей права на достойную жизнь.

Кроме того, Шор отметил, что среди задержанных есть и лидеры территориальной организации блока «Победа» в Оргееве.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей, также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».

Накануне власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, за десять дней до выборов.

