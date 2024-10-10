Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиции
Власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа»
В Молдавии власти заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, что произошло за десять дней до выборов.
В число заблокированных попали каналы лидера «Победы» Илана Шора, нескольких депутатов парламента, молодежного крыла блока и главы Гагаузии Евгении Гуцул. При попытке перехода на данные каналы появляется сообщение о нарушении местного законодательства, передает РИА «Новости».
В список заблокированных вошли также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдавии в Москве, а также оппозиционных СМИ TV6, MD24 и «Гагаузская республика». «Евразия» была создана в апреле и заявляет о культурных и гуманитарных проектах.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента и референдуме.