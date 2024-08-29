В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Высшая судебная палата Молдавии запретила блоку «Победа» участвовать в выборах
Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента и референдуме. Об этом говорится в опубликованном решении суда. Несмотря на это представитель блока Василий Боля заявил, что снова будет регистрироваться в ЦИК
Апелляционная палата Кишинева ранее отклонила иск блока «Победа» об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате, передает РИА «Новости».
В то же время представитель блока «Победа» Василий Боля заявил, что снова будет регистрироваться в ЦИК для участия в выборах президента.
«Мы продолжим борьбу. Уверен, что у нас еще остались шансы для того, чтобы зарегистрироваться, будем принимать соответствующие усилия», – сказал Боля журналистам, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии не зарегистрировал инициативную группу от оппозиционного блока «Победа».