В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
ЦИК Молдавии не зарегистрировал инициативную группу от оппозиционного блока «Победа»
ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу представителя блока «Победа»
Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации инициативной группе по сбору подписей в поддержку представителя блока «Победа» Василия Боли на выборах президента.
«ЦИК постановил отклонить запрос о регистрации инициативной группы кандидата Василия Боли, шесть голосов «за» и «три» воздержались», – говорится в принятом решении ЦИК, передает РИА «Новости».
В частности, представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока «Победа» и партии «Возрождение».
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля намерен принять участие в выборах, несмотря на запрет ЦИК и решение суда.
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в выборах президента.