ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в выборах президента

Tекст: Ольга Иванова

Как объяснил представивший доклад вице-председатель молдавского Центризбиркома Павел Постикэ, комиссия констатировала что партии проигнорировали ряд рекомендаций. Так, законодательство запрещает называть избирательный блок так же, как и партию, которая участвует в кампаниях, передает РИА «Новости».

По его словам, «есть партия «Победа – Victoria» – и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок».

Адвокат блока Адриан Кожокару заявил, что блок «Победа» оспорит в суде отказ ЦИК в регистрации для участия в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, передает ТАСС.

В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».