Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в выборах президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз.
Как объяснил представивший доклад вице-председатель молдавского Центризбиркома Павел Постикэ, комиссия констатировала что партии проигнорировали ряд рекомендаций. Так, законодательство запрещает называть избирательный блок так же, как и партию, которая участвует в кампаниях, передает РИА «Новости».
По его словам, «есть партия «Победа – Victoria» – и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок».
Адвокат блока Адриан Кожокару заявил, что блок «Победа» оспорит в суде отказ ЦИК в регистрации для участия в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, передает ТАСС.
В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».