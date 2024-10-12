Стояногло назвал глупым решение Санду объявить Россию угрозой для Молдавии

Бывший генеральный прокурор Молдавии и кандидат в президенты Александр Стояногло высказался решительно против решения президента Майи Санду объявить Россию главной угрозой национальной безопасности. Как сообщает ТАСС, Стояногло назвал это решение глупым и безответственным шагом, который способствует разделению общества и провоцирует напряженность на международной арене.

В своем телеграм-канале Стояногло отметил, что подобные формулировки в национальной стратегии безопасности равносильны объявлению войны России. Он подчеркнул, что главным источником угроз для Молдавии являются внутренние проблемы, а не внешние силы, и призвал к строительству государства, где граждане и власти совместно работают над модернизацией.

Действия Санду также подверглись критике со стороны оппозиции и представителей российского МИД, включая Марию Захарову, которая назвала инициативу безосновательной. По словам Захаровой, Россия всегда проявляла уважение к интересам Молдавии.

В контексте стратегии безопасности, парламент Молдавии утвердил предложение Санду о сотрудничестве с Румынией и другими странами ЕС, а также с НАТО, несмотря на конституционный статус нейтралитета. При этом увеличение военного бюджета республики на 68% и милитаризация вызывали озабоченность у властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии.

Ранее ЦИК Молдавии одобрил регистрацию кандидатом в президенты бывшего генерального генпрокурора Александра Стояногло, которого выдвинула Партия социалистов, а также сообщалось, что кандидат от пророссийского блока «Победа» был снят с предвыборной гонки, но у него нашелся заменяющий претендент.