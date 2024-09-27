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    27 сентября 2024, 17:30 • В мире

    Против Санду остался единственный «пророссийский» политик

    Против Санду остался единственный «пророссийский» политик
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Казалось, пророссийская оппозиция в Молдавии окончательно потеряла возможность что-то противопоставить действующему президенту страны Майе Санду на предстоящих выборах главы государства. Кандидат от выступающего за сотрудничество блока «Победа» был беззаконно снят с предвыборной гонки. Однако оказалось, что у него есть замена. О ком идет речь и каковы шансы этого человека?

    Назначенные на 20 октября выборы президента Молдавии могут стать судьбоносными для постсоветской республики. Одновременно с определением главы государства молдавские граждане будут решать вопрос о членстве их страны в Европейском союзе. Референдум по этому вопросу также пройдет 20 октября.

    Разумеется, к реальному вступлению Молдавии в Евросоюз предстоящее голосование не будет иметь никакого отношения. Взваливать на свою шею беднейшее государство Европы Брюссель не намерен.

    Однако если большинство молдаван проголосует за ЕС, а на президентский пост переизберется Майя Санду – инициатор референдума, то у официального Кишинева на руках будут все козыри, чтобы с новой силой продолжить политику максимального дистанцирования от России. Не заботясь о том, что это чревато дезинтеграцией самой Молдавии.

    Политическую конкуренцию в республике нельзя назвать честной. В конце августа Высшая судебная палата запретила участвовать в президентских выборах и референдуме блоку «Победа» – политической силе, которая последовательно выступает против евроинтеграции Молдавии. Кандидат от этого блока Василий Боля не был допущен даже до сбора подписей. Впрочем, один из лидеров «Победы» предприниматель Илан Шор, находясь в эмиграции, продолжает в своих соцсетях агитировать граждан проголосовать «нет» на референдуме по ЕС.

    Казалось бы, пророссийская оппозиция в Молдавии теперь полностью лишена шансов получить власть. И все же теперь выясняется, что, несмотря на все старания молдавских властей, им не удалось полностью зачистить политическое поле от сторонников партнерских отношений с Россией.

    Так, одним из главных конкурентов Санду на выборах стал бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло. Его поддержала Партия социалистов Игоря Додона. Этот кандидат не столь категоричен в своем неприятии евроинтеграции, как блок «Победа», однако идея дистанцирования от России ему совершенно не близка.

    Экс-генпрокурор родом из Гагаузии – самого пророссийского региона Молдавии (если не считать непризнанного Приднестровья), и этот факт биографии не мог не отразиться на его позиции по отношению к Москве.

    «У нас есть много тем для обсуждения с Россией. Независимо от геополитической ситуации, Молдова должна продвигать свои национальные интересы, обеспечивать процветание страны и поддерживать отношения с Россией для благосостояния наших граждан», – написал оппозиционный политик у себя в соцсетях, критикуя курс Майи Санду на присоединение к антироссийским санкциям Запада.

    Стояногло настроен на восстановление порванных в последние годы экономических связей Кишинева и Москвы. «Я считаю, что диалог с Россией необходимо восстановить. Нам нужны и энергоресурсы, и рынок для нашего АПК. Откуда эта двусмысленность и лицемерие, когда мы покупаем тот же российский газ, но через третьих лиц?» – заявил кандидат в президенты.

    По всей видимости, действующее руководство Молдавии рассматривало вариант снятия Стояногло с предвыборной гонки по тому же сценарию, который был обкатан на блоке «Победа». Однако в августе лидер социалистов Игорь Додон пригрозил властям уличными протестами в случае отстранения своего кандидата от выборов. Чтобы не портить и без того не самую радужную картину молдавской демократии, Стояногло все-таки зарегистрировали в качестве участника президентской кампании.

    Всего зарегистрировано 11 кандидатов на пост президента Молдавии. Любопытно, что сразу двое из них находятся не в ладах с российским законодательством. Активистке Наталье Морарь в свое время было отказано в российском гражданстве из-за ее призывов к свержению конституционного строя Российской Федерации насильственными методами, а предприниматель Ренато Усатый с 2020 года объявлен в нашей стране в федеральный розыск по обвинению в выведении из России свыше 500 млрд рублей через молдавский банк.

    Опросы общественного мнения показывают, что одним туром выборы в Молдавии не ограничатся, и во втором раунде встретятся Майя Санду и Александр Стояногло. Согласно социологическому исследованию, проведенному в начале сентября, действующего президента готовы поддержать 24,5% избирателей, его главный оппонент может рассчитывать на 12%.

    При этом 15,4% опрошенных еще не определились со своим выбором.

    Стоит также учитывать, что Игорь Додон, считавшийся ранее наиболее вероятным оппонентом Санду на выборах и поддержавший в итоге Стояногло, побеждал по опросам действующего президента во втором туре, хоть и с минимальным отрывом.

    На упорное противостояние на грядущих выборах указывают и геополитические предпочтения жителей Молдавии. Опубликованное в июле исследование американского International Republican Institute показало, что 53% молдаван считают Россию наиболее важным экономическим партнером Молдавии и 50% – самым важным политическим партнером. То есть молдавское общество разделено примерно пополам на пророссийскую и прозападную части. Это значит, что итог второго тура (как и референдума о ЕС) пока еще далеко не предопределен.

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