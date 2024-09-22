Оппозиция провела марш против евроинтеграции в Кишиневе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, организаторы акции столкнулись с препятствиями со стороны властей, которые пытались сорвать мероприятие, передает РИА «Новости». Участники марша выразили недовольство президентом Майей Санду и требовали проведения честных выборов.

По словам Витнянского, планировалось участие трех тысяч человек, однако из-за действий полиции, задерживавшей людей на дорогах, до Кишинева добралась лишь тысяча участников. Он отметил, что полиция запретила протестующим идти по ранее согласованному маршруту к зданию администрации президента, вынудив их провести митинг в сквере Кафедрального собора.

Витнянский также сообщил, что на протяжении почти месяца оппозиция сталкивалась с бюрократическими преградами со стороны мэрии, которая неоднократно пыталась помешать проведению акции. Перед самым мероприятием появилось неожиданное решение мэра, запрещающее марш, которое, как утверждают в блоке, нигде не было опубликовано и не имеет юридической силы.

Ранее молдавские правоохранители организовали проведение обысков у нескольких партий блока «Победа» в связи с подозрениями о незаконном финансировании через российский Промсвязьбанк.