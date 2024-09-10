Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
В Молдавии у членов «Победы» провели обыски
Молдавские правоохранители организовали проведение обысков у нескольких партий блока «Победа» после сообщений о якобы незаконном финансировании «через российский Промсвязьбанк», сообщили в генеральном комиссариате полиции страны.
Связанные с Иланом Шором представители партий якобы владели банковскими счетами в Промсвязьбанке, на эти счета, согласно версии следствия, переводились деньги «на политическую и коррупционную деятельность» в ходе выборов, сообщили в полиции, передает ТАСС.
Получателями средств якобы стали члены первичных территориальных организаций политических партий.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как действующий молдавский президент Майя Санду лишила оппозицию шансов на победу на предстоящих выборах.