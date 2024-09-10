В Молдавии у членов «Победы» провели обыски

Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

«Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

«Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.