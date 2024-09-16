Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Под президентом Молдавии в прямом эфире зашатался стул
Президент Молдавии застала землетрясение в прямом эфире
Глава Молдавии Майя Санду в ходе выступления в прямом эфире застала землетрясение, эпицентр которого залегал в Румынии, кадры случившегося опубликовал телеканал Moldova1.
Санду была гостьей одной из телепрограмм, когда произошло землетрясение. «У нас что-то интересное происходит, это у нас премьера – землетрясение в прямом эфире. Надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование», – пошутила ведущая.
Тем временем в Сети иронизируют: «Так откровенно еще ни под кем стул не шатался!»
В понедельник в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу юго-востоке страны, передает ТАСС. Толчки ощущались в соседних странах: Болгарии, Молдавии и на Украине.
Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора.