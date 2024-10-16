Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике

Молдавская диаспора в России потребовала открыть больше избирательных участков

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителя диаспоры Николая Погонца, в России проживают более 300 тыс. граждан Молдавии, но Центральная избирательная комиссия республики уменьшила число участков в стране до двух, передает ТАСС.

«Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова», – говорится в документе.

Петицию подписали свыше 2 тыс. человек. К инициативе присоединились молдаване из различных городов России, включая Калугу, Курск, Липецк, Рязань и Сургут. Погонец отметил, что в Италии, где зарегистрировано более 2 тыс. граждан Молдавии, выделено 60 участков, что вызывает недовольство среди молдавских граждан, проживающих в России.

Молдавские дипломаты приняли петицию, однако не уточнили сроки, в которые власти республики ответят на просьбу диаспоры. Погонец добавил, что некоторые молдаване из Смоленской области готовы поехать голосовать в соседнюю Белоруссию, если число участков в России не будет увеличено.



Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уменьшила количество избирательных участков в России с пяти до двух перед президентскими выборами, решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии ранее решила открыть все пять избирательных участков в России к президентским выборам, которые состоятся 20 октября, несмотря на предложение ограничить их двумя.