ЦИК Молдавии обязал открыть избирательные участки в России

Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы

Эксперт Семенов: Рано или поздно Насрулла должен был попасть в капкан Израиля

Tекст: Андрей Резчиков

«Я бы не ставил знак равенства между убийством всего руководства «Хезболлы» и нанесением движению поражения. Израиль действует так, чтобы был больший резонанс, страна готовилась к этим операциям с 2006 года, вычисляла все точки, где находились бункеры «Хезболлы», выжидая момент для нанесения удара. Рано или поздно Насрулла должен был попасть в этот капкан», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Мы говорим о гибели руководства, которое не является самой «Хезболлой», тем более во всех структурах управления движения находятся иранские офицеры, которые в любой момент могут быть направлены в штаб и начать руководить всеми военными операциями движения», – пояснил собеседник.

Большое количество командиров, отвечающие за боевые операции «Хезболы», численность которой насчитывает десятки тысяч человек, не убиты и «находятся в боевых рядах, штабах». «Именно на этих командирах держится вся военная структура «Хезболлы», а не на публичных фигурах. Все планы, военные операции и детали прорабатываются не руководством, а на уровне штабов», – пояснил спикер.

Политолог отметил, что операция против руководства «Хезболлы» проводилась Израилем в несколько этапов, в ходе которых также были ликвидированы командующий сил «Радван» Али Ахмед Хассин и командующий воздушными силами движения Мухаммад Хуссейн Сарур. «Сейчас удар был нанесен по главному штабу. Операция против «Хезболлы» была важна для премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, который год не мог справиться с ХАМАС, а тут такие успехи на Северном фронте», – подчеркнул Семенов.

Однако в более далекой перспективе удержание «Хезболлой» позиций на юге Ливана будет победой движения, которое может быстро выбрать нового генсека вместо Насруллы. «Движение может возглавить двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин. Есть целая группа кандидатов, которые тоже могут возглавить руководство. Проблем с этим не будет», – добавил эксперт.

В субботу ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб пятницу в результате атаки на Бейрут. «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», – указано в заявлении.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Насруллы в результате авиаудара по штабу организации в ливанской столице. На бункер генсека в районе Дахия под жилым зданием было сброшено более 80 бомб. В этой операции участовали истребители F-15I.

МИД упрекнул Израиль в политическом убийстве и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на власти страны. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

«Хезболла» начала обстреливать Израиль ракетами в поддержку Газы на следующий день после того, как боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек и было похищено еще 250. С тех пор обе стороны участвовали в трансграничных ударах, которые постепенно усиливались и привели к перемещению десятков тысяч мирных жителей по обе стороны границы.

64-летний Хасан Насрулла возглавлял «Хезболлу» более 30 лет и за эти годы превратился в харизматичного стратега, который укрепил связи с лидерами в Иране и ХАМАС. Под руководством Насраллы «Хезболла», которую на Западе считают террористической организацией, также политически расширилась. После окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году Насрулла постепенно превратил организацию в «государство в государстве» с развитой сетью социального обеспечения школ, поликлиник, жилых домов в бедных и преимущественно шиитских частях Ливана.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке Насрулла из соображений безопасности произносил речи по видео из секретных мест. Сообщения транслировались по радио и спутниковому телевидению «Хезболлы».

В своем последнем выступлении по телевидению 19 сентября он обвинил Израиль в операции по подрыву пейджеров и раций, в результате чего погибли десятки солдат «Хезболлы» и были ранены несколько тысяч человек. Он также поклялся, что «возмездие придет».