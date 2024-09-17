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    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу
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    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 11:08 • Новости дня

    В МИД обвинили ЦИК Молдавии в ограничении прав избирателей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ЦИК Молдавии ограничил открытие избирательных участков в России под предлогом ухудшения безопасности, что вызвало критику со стороны МИД России, внешнеполитическое ведомство надеется на международную оценку этого решения, говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии, как сообщается, ограничила права молдавских избирателей в России под предлогом небезопасности открытия избирательных участков в текущем году, говорится в комментарии на сайте МИД России.

    Захарова выразила недоумение по поводу этого решения, назвав его надуманным и оторванным от реальности. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить безопасность для организации голосования граждан Молдавии, проживающих в России.

    МИД также выразил надежду, что международные структуры дадут должную оценку этому решению. Захарова подчеркнула, что ограничение прав избирателей является антидемократическим решением и ожидается оценка профильных международных правозащитных организаций.

    Ранее в Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    16 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана незадолго до ее начала

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена по инициативе казахской стороны.

    Пресс-конференция должна была состояться в понедельник в Астане, где Шольц и Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. Незадолго до ее начала казахстанская сторона отменила мероприятие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    В результате Шольц вышел к журналистам один.

    Ранее сообщалось, что на встрече с Шольцем Токаев заявил, что в военном отношении Россию невозможно победить.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

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    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    16 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя

    «МТС Юрент» впервые взыскал штраф в 100 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоем

    Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сервис кикшеринга «МТС Юрент» в первый раз применил новый порядок штрафов за нарушение правил пользования электросамокатами, списав 100 тыс. рублей с пользователя, который нарушил ограничение на одновременную поездку двух человек, сообщили в пресс-службе компании.

    Как указали в компании, инцидент произошел в Москве. Служба безопасности сервиса зафиксировала нарушение правил пользования и передала информацию в соответствующий отдел. После проверки было установлено, что конкретный пользователь действительно нарушил правила, воспользовавшись самокатом вдвоем. В связи с этим с его банковской карты, привязанной к аккаунту, был списан штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей. Напомним, в августе столичный департамент транспорта предложил увеличить штрафы за езду на электросамокате вдвоем и передачу управления детям до 100 тыс. рублей. Операторы поддержали это предложение и реализуют его с 1 сентября.

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    16 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Под президентом Молдавии в прямом эфире зашатался стул

    Президент Молдавии застала землетрясение в прямом эфире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Молдавии Майя Санду в ходе выступления в прямом эфире застала землетрясение, эпицентр которого залегал в Румынии, кадры случившегося опубликовал телеканал Moldova1.

    Санду была гостьей одной из телепрограмм, когда произошло землетрясение. «У нас что-то интересное происходит, это у нас премьера – землетрясение в прямом эфире. Надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование», – пошутила ведущая.

    Тем временем в Сети иронизируют: «Так откровенно еще ни под кем стул не шатался!»

    В понедельник в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу юго-востоке страны, передает ТАСС. Толчки ощущались в соседних странах: Болгарии, Молдавии и на Украине.

    Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора.

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    16 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

    Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемого в торговле наркотиками.

    По данным МВД Испании, задержанный совместно с членами семьи и ближайшим окружением возглавлял крупную преступную организацию, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства говорится, что задержанный был приговорен бельгийским судом к более чем 29 годам лишения свободы за преступления, совершенные в период 2014 по 2018 годы, в результате которых он мог заработать более 4 млн евро. Имя и национальность подозреваемого не разглашается.

    В феврале в Таиланде отправили под арест российского гражданина, которого разыскивает Интерпол по связанным с наркотиками преступлениям.

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    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

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    16 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»

    У актера Евгения Ткачука при обыске в Пулково наши курительную трубку и запрещенные вещества

    Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково 15 сентября.

    По данным правоохранительных органов, у Ткачука обнаружили курительную трубку и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования его отпустили под подписку о невыезде, сообщает URA.RU.

    Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества. Если подтвердится его принадлежность к наркотикам, актеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Евгений Ткачук известен по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут».

    Ранее сообщалось, что на Ткачука завели уголовно дело по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков»

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    16 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Песков: Установление связей Рута с Киевом должно быть головной болью спецслужб США
    Песков: Установление связей Рута с Киевом должно быть головной болью спецслужб США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, отвечая на вопрос о том, обратил ли Кремль внимание на связи подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной и что об этом думают в Москве, «думать надо не Москве, а спецслужбам США», передает ТАСС.

    «В любом случае игра с огнем имеет последствия. Прежде всего это должно быть заботой и головной болью для специальных служб США», – заявил Песков.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    16 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания

    В Подмосковье предложили ограничить работу мигрантов в ряде сфер

    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред правительства региона выступила с инициативой ограничить доступ мигрантов к работе в сфере питания, здравоохранения и образования.

    «Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», – пояснила Масленкина, передает РИА «Новости». По ее словам, ограничить доступ мигрантов следует к работе в сфере уличного питания, здравоохранения, образования, а также в сфере социальных услуг.

    Кроме того, она предложила ввести полный запрет на работу мигрантов по патентам в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Масленкина напомнила, что в 22 регионах России действует полный запрет на работу мигрантов по патенту.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов надо заставить учить русский язык.

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    16 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не будет частью конфликта, если позволит бить вглубь России

    Столтенберг: НАТО не будет частью конфликта, если позволит бить по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО не станет частью конфликта на Украине, если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.

    Кроме того, он отметил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи России, передает ТАСС.

    Столтенберг также рассказал, что страны НАТО не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    Казахстан попытался отрезвить Шольца

    На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию нельзя победить. Астана поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса по плану Китая и Бразилии. Как отмечают эксперты, Токаев понимает объективную реальность на поле боя и пытается донести эту точку зрения до европейских партнеров. Но услышит ли Шольц этот призыв? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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