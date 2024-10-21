Назначена дата второго тура выборов в Молдавии

ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что второй тур президентских выборов состоится 3 ноября, из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, передает ТАСС.

Караман заявила, что ЦИК направит информацию о нарушениях, выявленных в ходе первого тура выборов и референдума о вступлении в ЕС, в Конституционный суд.

По ее словам, полиция и наблюдатели активно сообщали о нарушениях в день голосования. В частности, была зафиксирована попытка выноса избирательного бюллетеня с участка и случаи организованной доставки избирателей на участки.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

Между тем Санду отменила брифинг из-за результатов референдума о вступлении Молдавии в ЕС и президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

