Песков обвинил Запад в попытках диктовать условия Грузии перед выборами

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Грузия сталкивается с попытками диктовки условий со стороны западных стран. По его словам, трудно понять, как гордый грузинский народ может терпеть подобные ультиматумы, РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в грузинские внутренние дела, а решения о будущем страны должны приниматься самими грузинами. Однако, по мнению Пескова, Запад активно вмешивается в политическую жизнь Грузии, что вызывает обеспокоенность в Кремле.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Партия, набравшая наибольшее количество голосов, сможет предложить своего кандидата на пост премьер-министра. Чтобы утвердить кабинет правительства, необходимо, чтобы 76 из 150 депутатов поддержали предложенную кандидатуру.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о подготовке оппозицией сценария конституционного переворота после парламентских выборов 26 октября.

Между тем десятки тысяч граждан вышли на площадь Свободы и проспект Руставели в Тбилиси в поддержку правящей партии «Грузинская мечта» на выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии.