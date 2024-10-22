Выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии

Tекст: Евгений Поздняков,

Дмитрий Александров, Тбилиси

Парламент Грузии инициировал процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. За данное решение высказался 81 депутат, чьи подписи были ратифицированы комитетом по процедурным вопросам и правилам. Народные представители обвиняют главу государства в нарушении 52-й статьи Конституции (несогласованные визиты за рубеж).

Согласно документу, президент имеет право осуществлять представительские полномочия за рубежом лишь с разрешения правительства. В скором времени заявление об импичменте будет направлено в Конституционный суд, где претензия депутатов будет рассмотрена с правовой точки зрения.

«Действующий президент должен уйти в отставку», – заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, процедура будет символической, поскольку полномочия Зурабишвили заканчиваются уже в декабре. В настоящий момент правящая партия «Грузинская мечта» уже занимается вопросом поиска нового кандидата на пост главы государства.

Все это происходит на фоне подготовки к выборам, которые намечены на 26 октября. Так, в воскресенье в Тбилиси прошел митинг оппозиции, на котором выступила и Зурабишвили. Там она заявила о поддержке оппозиции со стороны посла ЕС Павла Херчински и спровоцировала очередной скандал внутри страны.

Также она сообщила о симпатиях к президенту Молдавии Майе Санду. Она добавила, что Кишинев, Тбилиси и Киев вместе войдут в Евросоюз. Ее слова прозвучали накануне референдума о евроинтеграции в Молдавии, на котором победу с небольшим отрывом одержали сторонники западного курса страны. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прошедшую электоральную кампанию.

Таким образом, правящей партии противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции: «Единство» экс-президента Михаила Саакашвили, «Сильная Грузия» банкира Мамуки Хазарадзе, «Коалиция за изменения» медиаменеджера Ники Гварами, а также «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

Противники «Мечты» уже договорились сформировать «техническое правительство», которое должно обеспечить начало переговоров о членстве в ЕС. В случае их победы в 2025 году планируется провести в стране новые парламентские выборы, пишет «Коммерсант». В то же время партия власти сообщает о подготовке оппозицией подкупов с целью манипуляции или даже срыва выборов.

Эксперты также допускают, что Грузия может продолжить евроскептический тренд, который из Западной Европы продвигается в Европу Восточную и накануне был поддержан Молдавией. Таким образом, голосование в Грузии приобретает серьезный геополитический контекст, так как страны Запада де-факто и де-юре требуют от Тбилиси открыть «второй фронт» против России и намерены продолжать экспансию на Восток, а «Мечта» пугает избирателей примером Украины и пытается электорально переиграть «евроказино».

«Тем не менее сама по себе тема импичмента Зурабишвили не окажет серьезного влияния на итоги выборов. Часть населения считает ее отчаянным борцом за европейский путь Тбилиси, на котором она чуть ли не жертвует собой. Они видят, с какой теплотой к ней относятся политики ЕС, и это для них – решающий аргумент», – считает грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

«Что касается сторонников правящей партии, то они давно надеются призвать президента к юридической ответственности за многочисленные нарушения конституции страны. В целом за пять дней до выборов вырисовывается четкая картина лидерства «Грузинской мечты». Однако оппозиция также готовится к грядущему голосованию», – говорит собеседник.

«Например, в воскресенье в Тбилиси прошел марш «Грузия выбирает Евросоюз». Все было по заветам Саакашвили – работали для телевизионной картинки. Старались показать ЕС, что в государстве сохраняется большое число противников «Мечты». В будущем, скорее всего, они будут апеллировать к этому мероприятию, мол, раз на улицы вышло так много людей, значит, победу правящей партии сфальсифицировали».

«Важно, какой именно вердикт вынесут после голосования наблюдатели ОБСЕ.

Надеюсь, они сконцентрируются на фактах, а не на «картинках» или на бездоказательных разговорах оппозиции о якобы использовании «Грузинской мечтой» административного ресурса», – рассуждает Мамрадзе.

Тема отставки Зурабишвили не нова для Тбилиси, отмечает политолог Игорь Гвритишвили. «Объявить ей импичмент пытались и ранее. Однако тогда правящей партии банально не хватило голосов для реализации данной инициативы. В преддверии выборов актуализация проблемы может помочь партии привлечь новых сторонников», – рассуждает он.

«Популярность президента стремительно падает. Поэтому люди могут поддержать партию, которая открыто борется против нее. Имеется и практическая необходимость. Зурабишвили, скорее всего, попытается поднять волну недовольства в случае победы «Грузинской мечты», – считает собеседник.

«В этом плане «Мечта» попыталась нанести удар на опережение.

В реальности же в ее отставке большой необходимости нет. Полномочия главы государства заканчиваются в декабре, а следующие выборы на эту должность пройдут в обновленном режиме: кандидата назначат члены парламента», – рассказывает эксперт.

«Зурабишвили также пытается активизировать сторонников проевропейского курса перед днем выборов. Ее обращение к Майе Санду, в котором она говорит о том, что Грузия и Молдавия должны идти вместе на пути к интеграции ЕС, направлено в первую очередь на внутреннего слушателя», – добавляет он.

«Гражданам лишний раз пытаются намекнуть, что именно Зурабишвили является приверженцем наращивания взаимодействия с Западом. Насколько сработает данный прием – другой вопрос. Тем не менее в настоящий момент в агитации со стороны обеих сторон наблюдается затишье. Активных действий никто не предпринимает», – рассуждает собеседник.

«На текущий момент исход электоральной кампании остается неясным.

С победой «Грузинской мечты» никто не спорит, но все упирается в итоговые цифры поддержки. Провластные СМИ прогнозируют ей победу с результатом около 60%. Оппозиционные медиа сигнализируют о 30%, что потребует коалиционных соглашений. К тому же оппозиция уже готовит протестные акции», – говорит он.

«Без уличных волнений обойтись не получится. Другое дело, что правительство уже заявило о намерении отнестись к ним максимально лояльно. МВД и силовые структуры государства постараются не допустить массовых столкновений и кровопролития. Однако в стране чувствуется общественный накал», – заключил Гвритишвили.