  • Новость часаПутин прибыл в Казань на саммит БРИКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    Российские войска закрепились в Часовом Яре
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    Стало известно о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Бразилия ответила на претензии Германии по поводу отношений с Россией
    Косачев назвал реакцию США на референдум в Молдавии фарсом
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    3 комментария
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    9 комментариев
    22 октября 2024, 11:30 • В мире

    Выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии

    Выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии вновь инициировали отставку президента Саломе Зурабишвили. Новость об этом появилась менее чем за неделю до парламентских выборов. В чем заключается их особенность, в каком состоянии к ним подходят ключевые партии и почему страны Запада уделят этим выборам максимум внимания?

    Парламент Грузии инициировал процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. За данное решение высказался 81 депутат, чьи подписи были ратифицированы комитетом по процедурным вопросам и правилам. Народные представители обвиняют главу государства в нарушении 52-й статьи Конституции (несогласованные визиты за рубеж).

    Согласно документу, президент имеет право осуществлять представительские полномочия за рубежом лишь с разрешения правительства. В скором времени заявление об импичменте будет направлено в Конституционный суд, где претензия депутатов будет рассмотрена с правовой точки зрения.

    «Действующий президент должен уйти в отставку», – заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, процедура будет символической, поскольку полномочия Зурабишвили заканчиваются уже в декабре. В настоящий момент правящая партия «Грузинская мечта» уже занимается вопросом поиска нового кандидата на пост главы государства.

    Все это происходит на фоне подготовки к выборам, которые намечены на 26 октября. Так, в воскресенье в Тбилиси прошел митинг оппозиции, на котором выступила и Зурабишвили. Там она заявила о поддержке оппозиции со стороны посла ЕС Павла Херчински и спровоцировала очередной скандал внутри страны.

    Также она сообщила о симпатиях к президенту Молдавии Майе Санду. Она добавила, что Кишинев, Тбилиси и Киев вместе войдут в Евросоюз. Ее слова прозвучали накануне референдума о евроинтеграции в Молдавии, на котором победу с небольшим отрывом одержали сторонники западного курса страны. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прошедшую электоральную кампанию.

    Таким образом, правящей партии противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции: «Единство» экс-президента Михаила Саакашвили, «Сильная Грузия» банкира Мамуки Хазарадзе, «Коалиция за изменения» медиаменеджера Ники Гварами, а также «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

    Противники «Мечты» уже договорились сформировать «техническое правительство», которое должно обеспечить начало переговоров о членстве в ЕС. В случае их победы в 2025 году планируется провести в стране новые парламентские выборы, пишет «Коммерсант». В то же время партия власти сообщает о подготовке оппозицией подкупов с целью манипуляции или даже срыва выборов.

    Эксперты также допускают, что Грузия может продолжить евроскептический тренд, который из Западной Европы продвигается в Европу Восточную и накануне был поддержан Молдавией. Таким образом, голосование в Грузии приобретает серьезный геополитический контекст, так как страны Запада де-факто и де-юре требуют от Тбилиси открыть «второй фронт» против России и намерены продолжать экспансию на Восток, а «Мечта» пугает избирателей примером Украины и пытается электорально переиграть «евроказино».

    «Тем не менее сама по себе тема импичмента Зурабишвили не окажет серьезного влияния на итоги выборов. Часть населения считает ее отчаянным борцом за европейский путь Тбилиси, на котором она чуть ли не жертвует собой. Они видят, с какой теплотой к ней относятся политики ЕС, и это для них – решающий аргумент», – считает грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Что касается сторонников правящей партии, то они давно надеются призвать президента к юридической ответственности за многочисленные нарушения конституции страны. В целом за пять дней до выборов вырисовывается четкая картина лидерства «Грузинской мечты». Однако оппозиция также готовится к грядущему голосованию», – говорит собеседник.

    «Например, в воскресенье в Тбилиси прошел марш «Грузия выбирает Евросоюз». Все было по заветам Саакашвили – работали для телевизионной картинки. Старались показать ЕС, что в государстве сохраняется большое число противников «Мечты». В будущем, скорее всего, они будут апеллировать к этому мероприятию, мол, раз на улицы вышло так много людей, значит, победу правящей партии сфальсифицировали».

    «Важно, какой именно вердикт вынесут после голосования наблюдатели ОБСЕ.

    Надеюсь, они сконцентрируются на фактах, а не на «картинках» или на бездоказательных разговорах оппозиции о якобы использовании «Грузинской мечтой» административного ресурса», – рассуждает Мамрадзе.

    Тема отставки Зурабишвили не нова для Тбилиси, отмечает политолог Игорь Гвритишвили. «Объявить ей импичмент пытались и ранее. Однако тогда правящей партии банально не хватило голосов для реализации данной инициативы. В преддверии выборов актуализация проблемы может помочь партии привлечь новых сторонников», – рассуждает он.

    «Популярность президента стремительно падает. Поэтому люди могут поддержать партию, которая открыто борется против нее. Имеется и практическая необходимость. Зурабишвили, скорее всего, попытается поднять волну недовольства в случае победы «Грузинской мечты», – считает собеседник.

    «В этом плане «Мечта» попыталась нанести удар на опережение.

    В реальности же в ее отставке большой необходимости нет. Полномочия главы государства заканчиваются в декабре, а следующие выборы на эту должность пройдут в обновленном режиме: кандидата назначат члены парламента», – рассказывает эксперт.

    «Зурабишвили также пытается активизировать сторонников проевропейского курса перед днем выборов. Ее обращение к Майе Санду, в котором она говорит о том, что Грузия и Молдавия должны идти вместе на пути к интеграции ЕС, направлено в первую очередь на внутреннего слушателя», – добавляет он.

    «Гражданам лишний раз пытаются намекнуть, что именно Зурабишвили является приверженцем наращивания взаимодействия с Западом. Насколько сработает данный прием – другой вопрос. Тем не менее в настоящий момент в агитации со стороны обеих сторон наблюдается затишье. Активных действий никто не предпринимает», – рассуждает собеседник.

    «На текущий момент исход электоральной кампании остается неясным.

    С победой «Грузинской мечты» никто не спорит, но все упирается в итоговые цифры поддержки. Провластные СМИ прогнозируют ей победу с результатом около 60%. Оппозиционные медиа сигнализируют о 30%, что потребует коалиционных соглашений. К тому же оппозиция уже готовит протестные акции», – говорит он.

    «Без уличных волнений обойтись не получится. Другое дело, что правительство уже заявило о намерении отнестись к ним максимально лояльно. МВД и силовые структуры государства постараются не допустить массовых столкновений и кровопролития. Однако в стране чувствуется общественный накал», – заключил Гвритишвили.

    Главное
    ВСУ потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины
    Маск указал на угрозу банкротства США
    Стрелявшим в помощника депутата в Подмосковье оказался судимый украинец
    Подмосковный учитель задержан за домогательства к школьнице

    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

    В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы

    «Перед лицом гибридных тактик России Молдова показала, что она независима, сильна и хочет европейского будущего». Так воскресное голосование в Молдавии оценивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, защищая свою протеже – пока еще президента Майю Санду – от обвинений в фальсификациях. Правда ли, что у молдаван украли выборы? Что с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии

    Власти Грузии вновь инициировали отставку президента Саломе Зурабишвили. Новость об этом появилась менее чем за неделю до парламентских выборов. В чем заключается их особенность, в каком состоянии к ним подходят ключевые партии и почему страны Запада уделят этим выборам максимум внимания? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............