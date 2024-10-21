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Парламент Грузии инициировал процедуру импичмента президента Зурабишвили
Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам в понедельник подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд о вынесении импичмента президенту Саломе Зурабишвили за несогласованные с правительством по букве Основного закона визиты за рубеж, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Представление направлено в КС Грузии.
Вопрос импичмента рассмотрит избранный 26 октября новый парламент Грузии в конце ноября – начале декабря.
Для его вынесения нужно 100 голосов из 150 от общей численности. «Грузинская мечта» рассчитывает получить не менее 106 мандатов.
Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре. Импичмент – в случае вынесения – будет иметь символическое значение, как превенция нарушений Конституции.
Теперь президента в Грузии будет избирать коллегия выборщиков – это 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти, которые получили мандаты на муниципальных выборах в 2021 году при подавляющем преимуществе «Грузинской мечты». Таким образом, возвращение на пост президента Зурабишвили практически исключено.