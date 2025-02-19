Tекст: Вера Басилая

Источник агентства сообщил, что администрация США оказывает сильное давление на румынские власти, требуя обеспечить участие ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску в предстоящих выборах в мае. Джорджеску, известный критикой НАТО, выиграл первый тур выборов в ноябре, но результаты были аннулированы из-за обвинений во вмешательстве России, передает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой румынских властей на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что решение об отмене выборов основывается на «слабой» разведывательной информации. Он добавил, что «если ваша демократия может быть разрушена парой тысяч долларов на рекламу из-за рубежа, значит, она с самого начала была не очень сильной».

Румынские официальные лица обеспокоены вмешательством США в политический процесс и боятся ухудшения отношений с важным союзником. Румыния является стратегически важной страной для НАТО, имея продолжительную границу с Украиной и размещая на своей территории тысячи войск альянса.

Миллиардер Илон Маск также поддержал Джорджеску, опубликовав на своей платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказывание кандидата о намерении запретить организации, связанные с Джорджем Соросом.

«Румыния заслуживает собственного суверенитета», – заявил Маск, вызвавший возмущение своей открытой поддержкой групп, в том числе немецкой АдГ.

Источник Bloomberg сообщил, что на Мюнхенской конференции состоялись обмены мнениями между министром иностранных дел Румынии Эмилем Хурежяну и спецпосланником президента США Китом Келлогом. Кроме того, министр экономики Богдан Иван встретился с Вэнсом на саммите по искусственному интеллекту в Париже в начале этого месяца.

Помимо этих и других точек соприкосновения, правительство в Бухаресте изо всех сил пытается открыть устойчивый канал связи с администрацией США, с помощью которого оно могло бы развеять опасения по поводу выборов в Румынии.

Предвыборный штаб Джорджеску и его доверенные лица стали предметом ряда расследований после того, как кандидат заявил, что не получал финансирования для своей президентской кампании. Любое решение о действительности его кандидатуры будет приниматься избирательным бюро и судом, оценивающими, соответствует ли он критериям для участия в выборах.

Однако судебная система, изобилующая назначенцами от авторитетных политических партий, рассматривается многими румынами как политизированная и коррумпированная.

Власти страны готовятся к повторным выборам, а Джорджеску остается фаворитом гонки, на фоне недовольства населения политической коррупцией и бедностью.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выборы в Румынии были отменены на основании «хлипких подозрений» о заражении их «российской дезинформацией».

На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.