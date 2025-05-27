Дуров признался в неприемлемой для себя роли чьего-то актива

Дуров: Я скорее умру, чем стану чьим-то активом

Tекст: Ирма Каплан

«Я русский! И я скорее умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути – о том, чем я занимался до Telegram, какую роль «ВКонтакте» и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», – приводит слова предпринимателя портал «Код Дурова».

Дуров подробно остановился на теме ареста во Франции, признавшись, что был крайне удивлен неожиданным арестом в Париже на четыре дня в 2024 году.

«Меня обвинили в соучастии в преступлениях людей, которые совершали их через Telegram, и людей, о которых я никогда не слышал и с которыми никогда не общался», – вспомнил Дуров.

Он удивился тому, что Париж не сделал официальных запросов, хотя его место жительства известно, а офис Telegram в Дубае расположен в одном здании с французским консульством.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

Дуров сообщил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы.