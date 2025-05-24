Дурову запретили поездку на форум в Осло

Суд Франции запретил Дурову поездку на форум в Осло

Tекст: Вера Басилая

Французский суд отклонил ходатайство основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о выезде за пределы страны для участия в форуме в Норвегии, передает РИА «Новости».

Организаторы мероприятия сообщили, что Дуров не сможет лично присутствовать на форуме, который пройдет в Осло на следующей неделе, и выступит перед участниками только по видеосвязи.

Павел Дуров анонсировал свое приглашение на Oslo Freedom Forum 20 мая в соцсети, отметив, что попытается принять участие в мероприятии. Форум организован американской НКО, председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В настоящее время основателю Telegram по-прежнему запрещено покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от цели поездки.

Ранее власти Франции отклонили запрос Павла Дурова на поездку в США.

Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

Павел Дуров сообщил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Дурова во Франции связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на результаты выборов в Румынии.



