При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что задержание Павла Дурова во Франции связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на исход предстоящих выборов в Румынии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, может быть связан с выборами в Румынии, передает «Московский комсомолец». Захарова написала в своем Telegram-канале: «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов варварскими методами, а для управления выборами в Румынии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы. Суд в Румынии зарегистрировал жалобу об аннулировании второго тура выборов. Впоследствии суд Румынии отклонил жалобу Симиона на итоги выборов.