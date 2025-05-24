Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии

Daily Mail рассекретила тайную дочь солиста Queen Фредди Меркьюри

Daily Mail: тайной дочери Фредди Меркьюри 48 лет, она врач из Европы

Tекст: Ирма Каплан

Сенсационную деталь о жизни солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри раскрыла в новой книге-биографии «С любовью, Фредди» биограф рок-легенд Лесли-Энн Джонс. В ней раскрывается история внебрачной дочери Меркьюри, именующей себя «Б», которая появилась на свет после интрижки музыканта с женой близкого друга в 1976 году, пишет Daily Mail.

О существовании «Б» почти полвека знали только доверенные люди певца, включая родителей, сестру, участников группы Queen и возлюбленную на всю жизнь Мэри Остин.

Дочь Меркьюри, которой сейчас 48 лет, работает врачом в Европе, ранее она никому не рассказывала о своем происхождении публично. При этом она всегда знала, что Меркьюри был ее отцом, и до смерти певца поддерживала с ним близкие отношения.

«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения… Он обожал меня и был предан мне», – поделилась «Б».

По словам Лесли-Энн Джонс, впервые она встретилась с дочерью музыканта три года назад. Джонс поначалу сомневалась в правдивости истории, но убедилась в ее подлинности после нескольких лет общения с «Б».

В распоряжении Джонс оказались дневники Меркьюри в 17 томах, которые певец передал дочери незадолго до смерти в 1991 году. В них, начиная с 1976 года, он описывал детали событий и свою роль в жизни ребенка.

По данным книги, решение о судьбе девочки принималось совместно матерью, ее мужем и самим Меркьюри. Тайна тщательно хранилась: даже некоторые члены окружения артиста ничего не подозревали. Мать девочки скончалась много лет назад, а личность дочери и сегодня не раскрывается – она предпочитает сохранять анонимность и не разглашать свои данные.

Фредди Меркьюри, говорит его дочь, был не тем, кем его считают. Он унес свою самую большую тайну в могилу.

«Он был практичным, преданным отцом. Он описывал отцовство как исполнение своих самых заветных амбиций и как величайшее благословение своей жизни», – говорит героиня новой биографии Меркьюри, которая появится в сентябре.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music выкупила все права на музыку, атрибутику и другие элементы интеллектуальной собственности легендарной рок-группы Queen. А до этого шорты вокалиста Queen были проданы на аукционе за 18 тыс. долларов.