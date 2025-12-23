Навроцкий предупредил о риске для сельского хозяйства из-за договора с «Меркосур»

Tекст: Вера Басилая

Навроцкий выступил с критикой возможного подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами «Меркосур» в обращении к премьер-министру Польши Дональду Туску, передает ТАСС.

Президент назвал подписание такого договора катастрофой, подчеркнув: «Господин премьер, нужно не болтать, а создавать блокирующее меньшинство!».

Навроцкий считает, что тысячи товаров из стран «Меркосур» могут поступить в Польшу и уничтожить местное сельское хозяйство, а также другие отрасли экономики.

Он заявил, что продовольственную безопасность обеспечивает производство продовольствия рядом с потребителем, а не импорт продукции с большого расстояния.

6 декабря 2024 года стороны уже заключили предварительное торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Для вступления документа в силу требуется согласие всех государств Евросоюза, а для его блокирования необходимо, чтобы четыре страны, представляющие не менее 35% населения ЕС, выступили против. Против соглашения выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и других государств.

Объединение «Меркосур» включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, занимая более 70% территории Южной Америки и объединяя 295 млн человек.

Евросоюз перенес подписание масштабного торгового соглашения с «Меркосур» на январь.

Франция предложила отложить голосование по сделке, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

Французская инициатива поставила под угрозу подписание переговоров между Евросоюзом и латиноамериканскими странами.