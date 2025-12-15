Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР

Tекст: Вера Басилая

Правительство Франции предложило отложить декабрьские сроки голосования по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР, передает Politico.

Сообщается, что Париж требует дополнительных защитных мер для европейского агросектора перед одобрением пакта, переговоры по которому продолжаются уже более 25 лет. Финальный этап соглашения предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что затронет более 700 млн человек.

Дания, председательствующая в Совете ЕС, настаивает на проведении голосования в срок, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогла подписать договор в Бразилии 20 декабря. Однако ряд стран опасается, что перенос голосования может затянуть процесс и усилить оппозицию в Европарламенте, особенно когда председательство в МЕРКОСУР перейдет от Бразилии к скептическому Парагваю.

Германия, Швеция и Испания поддерживают соглашение, считая, что интересы фермеров защищены предложенными добавочными барьерами на импорт говядины и птицы из Латинской Америки. Однако Франция настаивает, что соответствующие защитные механизмы «все еще не завершены и должны быть доработаны и внедрены надлежащим образом».

На текущей неделе должны пройти переговоры между странами ЕС, а также планируется масштабная фермерская акция в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию.

