Сделку о создании зоны свободной торговли между ЕС и МЕРКОСУР отложили до января

Bloomberg: ЕС перенес подписание сделки с МЕРКОСУР на январь

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз отложил подписание торгового соглашения с объединением стран Южной Америки Mercosur на январь следующего года, сообщает Bloomberg.

Изначально Брюссель планировал завершить переговоры на этой неделе, но саммит закончился переносом даты – теперь чиновники называют 12 января в качестве новой цели.

Причиной задержки стали протесты Италии и Франции, чьи лидеры потребовали доработать протекционистские меры для европейских фермеров.

Президент Бразилии Лула да Силва уточнил, что итальянский премьер Джорджа Мелони может поддержать сделку в январе: «Она объяснила мне, что не против соглашения. Просто сталкивается с политическим давлением из-за итальянских фермеров, – сказал он. – Но она уверена, что сможет их убедить».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз обязан принять решение: «Если ЕС хочет оставаться авторитетным игроком в мировой торговой политике, решения должны приниматься сейчас». Премьер Испании Педро Санчес накануне встречи также отмечал, что было бы крайне разочаровывающим не достичь прогресса после согласования защитных мер для фермеров.

Соглашение готовилось 25 лет и призвано создать единый рынок на 780 млн потребителей, ликвидируя пошлины на ряд товаров, включая автомобили, и предоставив Европе доступ к сельскому хозяйству Mercosur. Экономисты Bloomberg оценивают, что сделка способна прибавить Mercosur до 0,7% ВВП, а экономике Евросоюза – 0,1%. С геополитической точки зрения соглашение усилит позиции ЕС в регионе, где резко выросло влияние Китая.

Напомним, накануне Франция предложила отложить голосование по соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Французская инициатива поставила под угрозу подписание масштабной торговой сделки между Евросоюзом и латиноамериканскими странами.