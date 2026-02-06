Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.3 комментария
Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
Политолог Межевич: Власти Эстонии ссорятся из-за поиска выхода из украинской ловушки
Президент Эстонии Алар Карис считает, что ресурсы республики на исходе, а потому следует попробовать выйти из украинской схемы. Премьер страны Кристен Михал придерживается иной позиции, потому что выживание возглавляемой им Партии реформ зависит от продолжения конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя спор между премьером и президентом республики из-за России.
«Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались «горячие эстонские парни», несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.
Он напомнил, что Эстония долгие годы позиционировала себя как участницу конфликта с Россией. «Таллин делал все возможное, чтобы усложнить русским жизнь, создать Москве максимум проблем. Одна из последних историй, в которой «отличались» эстонцы, – задержание судна с российским экипажем», – уточнил собеседник.
«Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса, ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991-го года», – добавил политолог. Он указал на отличную от этого позицию премьера Кристена Михала, который возглавляет Партию реформ. Согласно социологическим исследованиям, рейтинг фракции – в районе 12-15%, заметил эксперт.
«Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть, для них участие в нем – вопрос жизни и смерти», – пояснил Межевич. По его мнению, говорить о «хаосе» в стране не следует. Речь о рассогласованности управленческих решений, уточнил спикер. «Повторю, ссоры и споры в республике связаны с тем, что они ищут формат, как выскочить из украинской ловушки. Но сделать это, не потеряв лица, невозможно», – подчеркнул аналитик.
По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ «гарантированно проиграет». «Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой», – заключил Межевич.
Напомним, в Эстонии возник раскол между правительством и президентом. Причиной тому стал вопрос о возможном возобновлении контактов с Россией. Глава республики Алар Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой.
Он отметил, что Европа запоздала с инициативой переговорного процесса, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.
Эстонский премьер Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление». Член комиссии Рийгикогу (парламента) Эстонии Раймонд Кальюлайд, в свою очередь, назвал слова президента провалом кабмина. По его мнению, речь идет об «управленческом хаосе или неупорядоченности управления».
«Почему министр иностранных дел и премьер-министр не в состоянии обеспечить, чтобы в Эстонии все ключевые фигуры, влияющие на внешнюю политику, находились на одной линии по вопросам, касающимся жизненно важных интересов безопасности страны? В любом случае это очень серьезный провал со стороны исполнительной власти», – цитирует Кальюлайда ТАСС.
Как отмечает Bloomberg, хотя Карис занимает скорее символический пост, негативная реакция на его предложение отражает беспокойство по поводу идеи возобновления диалога с Россией, которая стала табуированной в балтийских странах. Ранее германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом», – указал Рар.