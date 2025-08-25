Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
Погром устроили в Лозанне после гибели подростка
В Лозанне произошли беспорядки после смерти скрывавшегося от полиции подростка
В Лозанне произошли массовые беспорядки после гибели 17-летнего подростка, который разбился на скутере, пытаясь скрыться от полиции.
Группа из примерно 100 человек, в основном в капюшонах, вечером перекрыла дороги в районе Прела. Полиция вмешалась для восстановления порядка и разгона протестующих, передает РИА «Новости».
Причиной стала гибель 17-летнего подростка, который накануне ночью увеличил скорость при виде патрульной машины, потерял управление скутером и врезался в стену. По данным полиции, он пытался уйти от преследования после сообщения об ограблении.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых протестующие забрасывают полицию бутылками и запускают фейерверки. Участники беспорядков соорудили и подожгли баррикады, а также мусорные баки и контейнеры. Был разгромлен городской автобус, его пытались поджечь.
Полиция заявила: «Прибывшие на место полицейские патрули были обстреляны снарядами и пиротехническими устройствами. Столкнувшись с агрессией со стороны участников беспорядков, полиция применила сдерживающие меры, включая 16 выстрелов резиновыми гранатами и три гранаты со слезоточивым газом».
Для восстановления порядка привлекли 60 сотрудников полиции, а муниципальная полиция Лозанны запросила подкрепление у кантональных и других подразделений. Судебная полиция начала расследование для установления личностей правонарушителей.
