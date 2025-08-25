Погром устроили в Лозанне после гибели подростка

В Лозанне произошли беспорядки после смерти скрывавшегося от полиции подростка

Tекст: Евгения Караваева

Группа из примерно 100 человек, в основном в капюшонах, вечером перекрыла дороги в районе Прела. Полиция вмешалась для восстановления порядка и разгона протестующих, передает РИА «Новости».

Причиной стала гибель 17-летнего подростка, который накануне ночью увеличил скорость при виде патрульной машины, потерял управление скутером и врезался в стену. По данным полиции, он пытался уйти от преследования после сообщения об ограблении.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых протестующие забрасывают полицию бутылками и запускают фейерверки. Участники беспорядков соорудили и подожгли баррикады, а также мусорные баки и контейнеры. Был разгромлен городской автобус, его пытались поджечь.

Полиция заявила: «Прибывшие на место полицейские патрули были обстреляны снарядами и пиротехническими устройствами. Столкнувшись с агрессией со стороны участников беспорядков, полиция применила сдерживающие меры, включая 16 выстрелов резиновыми гранатами и три гранаты со слезоточивым газом».

Для восстановления порядка привлекли 60 сотрудников полиции, а муниципальная полиция Лозанны запросила подкрепление у кантональных и других подразделений. Судебная полиция начала расследование для установления личностей правонарушителей.

