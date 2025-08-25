  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых украинских БПЛА над четырьмя регионами
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    25 августа 2025, 17:15

    Арбитражный суд признал российскую компанию SR Space банкротом

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о банкротстве SR Space связано с завершением судебного заседания по соответствующему делу и открытием конкурсного производства.

    Арбитражный суд Москвы признал частный аэрокосмический холдинг SR Space банкротом, передает ТАСС.

    В карточке арбитражного дела уточняется, что заседание по делу уже завершено.

    В опубликованном решении суда указано: «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

    Компания SR Space ранее занималась разработкой и запуском малых космических аппаратов для различных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция «Путь в космос» объединила десятки тысяч участников в рамках «Движения Первых».

    Большинство россиян выражает гордость за достижения страны в науке, культуре, спорте и космосе. Эксперты отмечают уважение к преемственности военного подвига среди ключевых ценностей общества.

    Российская частная космическая компания SR Space в 2023 году планировала испытать управление беспилотником из космоса.

    24 августа 2025, 20:07
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности страны и своим суверенным правам.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает угрозы Украины по поводу нефтепровода «Дружба», передает ТАСС. Он подчеркнул, что удары по инфраструктуре трубопровода со стороны ВСУ Венгрия расценивает как посягательство на свой суверенитет.

    По словам Сийярто, Венгрия придерживается принципов уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, ожидая того же и от других стран. «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – отметил министр.

    Сийярто также указал, что страна не имеет отношения к текущей войне и любые нападения на энергетическую инфраструктуру не могут быть оправданы. Он призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность государства.

    Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский пошутил о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз, Зеленский заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    25 августа 2025, 09:28
    Швейцария арестовала счета российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»
    @ И. Лесовских/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Швейцарии наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, речь идет о восьмизначной сумме, заявил адвокат Александр Забейда.

    Арест связан с уголовным делом экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняют в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей, сказал Забейда, передает РИА «Новости».

    По мнению следствия, Воеводин в 2016–2020 годах заключал договоры на поставку титанового сырья по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными гражданину США Игорю Райхельсону, консультанту швейцарской Interlink Metals and Chemicals AG. Согласно материалам дела, российский поставщик предлагал сырье дешевле.

    Согласно показаниям Райхельсона, давние партнерские отношения компаний были возможны благодаря «Интерлинку», который помог выйти на американский рынок после отмены демпинговых пошлин. В 2020 году между сторонами возник конфликт, позже завершившийся мировым соглашением.

    Забейда заявил, что поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение мирового соглашения со стороны «ВСМПО-Ависма». Подробности соглашения остались неизвестны, так как они конфиденциальны.

    Ранее сообщалось, что Воеводину и еще пяти фигурантам вменяют хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    До этого суд арестовал Воеводина.

    24 августа 2025, 13:30
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    25 августа 2025, 10:44
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

    По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

    Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

    Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

    По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    25 августа 2025, 11:16
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    The Times: Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.

    Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

    Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

    Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

    Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.

    25 августа 2025, 00:12
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    @ needspec/svechnikov-nikolayi

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    24 августа 2025, 18:37
    Федерация альпинизма решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной

    Федерация альпинизма России решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной 25 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях улучшения погоды спасатели рассчитывают отправить дрон к альпинистке Наталье Наговицыной на вершину 25 августа, чтобы оценить ее состояние.

    К месту, где находится альпинистка Наталья Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон, передает ТАСС. Решение принято Федерацией альпинизма России после того, как погодные условия ранее заставили прервать спасательную операцию.

    Собеседник агентства сообщил: «К месту, где лежит Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии».

    В Федерации альпинизма добавили, что если с помощью дрона удастся установить, что Наговицына жива, спасатели попробуют провести новую операцию по ее эвакуации. Для этого может быть задействован евродрон, чтобы снять девушку с вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели приняли решение не возвращаться за Натальей Наговицыной до конца июня 2026 года после завершения сезона восхождений на пик Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели Киргизии сообщили о невозможности эвакуировать альпинистку Наговицыну с пика Победы в этом году. Спасатели Киргизии приостановили поисковые работы в районе происшествия. В Федерации альпинизма отметили, что шансы на спасение Наговицыной крайне низки.

    24 августа 2025, 19:11
    В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Соединенных Штатах ушел из жизни Юрий Ростов, который входил в число первых ведущих новостной программы «Вести».

    О смерти бывшего ведущего программы «Вести» Юрия Ростова сообщил тележурналист Михаил Дегтярь, передает ТАСС. Дегтярь подтвердил информацию, добавив: «Это абсолютная правда, он умер. Это ужасно. Он был одним из лучших. Я вообще считаю его лучшим ведущим на телевидении, так как он, никто не умел, он импровизировал».

    Юрий Ростов был одним из первых ведущих «Вестей» и вел вечерний выпуск вместе со Светланой Сорокиной. В 1993 году он стал корреспондентом программы в США. С конца 90-х годов Ростов работал уже на американском телевидении.

    25 августа 2025, 08:23
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Группа грузинских радикалов напала на проспекте Руставели на гражданина США, приняв его за россиянина, инцидент был исчерпан после вмешательства полиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    О случившемся в ночь на понедельник рассказал очевидец – бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили.

    «Около 50-60 участников акции протеста, большинство из них под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Кричат, ругаются, плюются. Один из самых агрессивных закричал: «Смотрите, идет русский!». Толпа напала на туриста, и если бы не своевременное вмешательство полиции, наверное, убила бы на месте. Полиция спасла туриста от нетрезвой толпы. Я подошел к этому молодому человеку, который был очень напуган. И вот неожиданность – это был гражданин США Люк Гаррет, приехавший познакомиться с достопримечательностями Грузии», – рассказал Леван Николеишвили в социальных сетях.

    По словам бывшего начальника Генштаба Грузии, в настоящее время все те, кто продолжают с ноября прошлого года митинговать на проспекте Руставели за «европейский выбор Грузии», «либо нездоровы, либо наркоманы, либо пьяницы и бомжи, они – безродные подонки».

    «Спасибо господу Богу и полиции, которые отвели беду, радикальная толпа хотела забить гражданина США», – написал он.

    Пост вызвал большое число комментариев. Пользователи требуют «прекратить маразм на Руставели», обращаются к властям «закончить с лояльностью и положить конец происходящему в центре города», призывают «отправить в тюрьму виновных», отмечают, что «даже если это был бы русский турист, такое отношение не отражает менталитет грузин к гостям».

    25 августа 2025, 10:04
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    25 августа 2025, 00:55
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    25 августа 2025, 11:42
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    25 августа 2025, 10:47
    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.

    Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.

    Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».

    Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.

    Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.

    Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    25 августа 2025, 09:37
    Российские войска зашли на окраины Константиновки

    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

    Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.

    По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.

    Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.


    25 августа 2025, 02:41
    Канцлер Мерц заявил о неустойчивости социального устройства Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Немецкое социальное государство больше не является финансово устойчивым, заявил в канцлер Германии Фридрих Мерц и высказался за фундаментальную переоценку системы пособий, поскольку расходы растут, превысив прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.

    «Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно существует сегодня, больше не может финансироваться тем, что мы можем себе экономически позволить», – заявил Мерц на партийной конференции государственного уровня, состоявшейся в субботу.

    Канцлер Германии добавил, что не удовлетворен тем, чего его правительство достигло за время своего правления.

    «Давайте вместе покажем, что изменения и реформы возможны», – призвал он.

    Мерц обратился как к СДПГ, так и Христианско-демократический союз (ХДС), рекомендуя принять жесткие решения и сформировать совместную коалицию, направленную «против миграции и благоприятствующую бизнесу».

    Экономика Германии, которая когда-то была лидером Европы по экспорту, с 2017 года резко замедлилась. С тех пор ВВП вырос всего на 1,6% по сравнению с 9,5% в остальных странах еврозоны. Экономика Германии сократилась на 0,2% в 2024 году после падения на 0,3% в 2023 году – впервые с начала 2000-х годов экономика восстанавливалась два года подряд, пишет Telegraph.

    Промышленное производство упало под руководством левой коалиции «светофор» Олафа Шольца и продолжает снижаться при новом правительстве, при этом ВВП сократился на 0,3% во втором квартале 2025 года.

    Между тем, расходы на социальное обеспечение резко возросли, и в этом году они будут расти еще больше, поскольку население Германии стареет, а безработица растет. Хотя большинство получателей пособий - немцы, многие из них не являются гражданами Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования. Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.


    25 августа 2025, 12:04
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

