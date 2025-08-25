Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
Арбитражный суд признал российскую компанию SR Space банкротом
Решение о банкротстве SR Space связано с завершением судебного заседания по соответствующему делу и открытием конкурсного производства.
Арбитражный суд Москвы признал частный аэрокосмический холдинг SR Space банкротом, передает ТАСС.
В карточке арбитражного дела уточняется, что заседание по делу уже завершено.
В опубликованном решении суда указано: «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».
Компания SR Space ранее занималась разработкой и запуском малых космических аппаратов для различных целей.
Российская частная космическая компания SR Space в 2023 году планировала испытать управление беспилотником из космоса.