Высокие достижения признаны частью культурного кода россиян

Общественник Сеничкин: Предмет гордости россиян показывает оздоровление системы ценностей

Tекст: Олег Исайченко

«Чувство гордости за свою страну – неотъемлемая черта российского общества, формирующаяся под влиянием богатой истории, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте, в освоении космоса, а также осознания ведущей роли России в мировой политике», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Это подтверждается социологией – 92% россиян заявляют, что им важно гордиться своей страной, отметил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Взгляд респондентов на достояния России мы делим на четыре группы: богатство и история, достижения, политика, в том числе воссоединение с Крымом, и национальные черты», – указал он. «Важно, что 58% опрошенных испытывают чувство гордости, думая о текущей ситуации в своем городе и селе. Это очень высокий и содержательно наполненный показатель», – добавил он.

Главное богатство нашей страны – это люди и территории, согласилась Дарья Кислицина, первый замглавы комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре. «Знаковым стало и воссоединение, а также социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – сообщила она.

По ее словам, модернизация территорий для комфортной жизни – также предмет гордости россиян. «В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено свыше 70 тыс. территорий. Запущены дальневосточные и арктические мастер-планы. Для развития регионов строятся кампусы, стимулирующие молодежь выбирать для учебы не только столичные вузы», – перечислила аналитик.

Особый повод для гордости у россиян – преемственность подвига и воинской славы от Великой Отечественной войны до специальной военной операции, продолжил Игорь Юргин, Герой России, и.о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. «Образ защитника Отечества у нас сформирован еще с древних времен. Сейчас наши воины проявляют героизм, патриотическую составляющую в СВО, а также в работе с молодежью», – добавил он.

Параллель между Великой Отечественной войной и СВО очевидна, согласился Виктор Сеничкин, директор музея «Поле Битвы. Мариуполь». «В обоих случаях мы стояли перед экзистенциальным выбором нашего будущего в стремлении сохранить индивидуальную культуру и историю», – подчеркнул он.

«Примечательно, что большинство россиян считает правильным проведение СВО, оказывают поддержку бойцам и испытывают гордость за нынешние военные свершения. Наша система ценностей восстановилась после последних двух-трех десятилетий безвременья», – заявил эксперт.

Участвовавший в дискуссии глава Минспорта Михаил Дегтярев указал, что спорт также является предметом гордости россиян и напомнил про достижение хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего рекорд по заброшенным шайбам в регулярных сезонах НХЛ. «Важно не то, где он играет, а какой культурный код несет», – напомнил министр.

Чиновник сообщил о разработке кодекса этики российского спорта. «Мы хотим, чтобы все понимали: защищать наш триколор, любить свою страну, регион, город, школу и клуб – это важно», – заметил глава ведомства.

Что касается космических проектов России, то они носят сакральный характер, особенно для молодого поколения, считает Олег Мансуров, гендиректор компании SR Space. «Благодаря развитию технологий интерес к космосу растет на уровне детских садов и школ, а также при работе с университетами в рамках поддержки общественных инициатив», – сказал топ-менеджер.

«Россия – лидер в области пилотируемой космонавтики. У нас реализуются проекты по дистанционному зондированию Земли и спутниковой связи, на согласовании находится нацпроект по космосу. Государство и частные компании сосредоточены на создании больших спутниковых группировок. Кроме того, ведется работа над российской орбитальной станцией», – детализировал он.

Все достижения прошлого, настоящего и будущего страны представлены в Национальном центре «Россия», добавил Никита Сетов, замглавы КГ «Полилог» по GR. «Выставка «Россия» вызвала серьезный отклик населения, за девять месяцев ее посетили 18,5 млн человек. Поэтому президент распорядился открыть НЦ «Россия» для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости», – заметил он.

«В центре идет проектирование будущего страны через раскрытие стратегии национального развития. НЦ позволяет сформировать представление о том, какую роль наша страна играет в мире», – резюмировал политолог.