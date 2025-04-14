Мурашко осудил токсичный бодипозитив

Мурашко: Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей

Tекст: Ирма Каплан

Мурашко высказался против идеологии токсичного бодипозитива, отметив, что такое мировоззрение, отрицающее связь между ожирением и здоровьем, негативно сказывается на гражданах, сокращая годы здоровой жизни, передает РИА «Новости».

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», – сообщил Мурашко в ходе доклада на открытии XXXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве.

Министр напомнил, что такой категории пациентов нужно помогать, в том числе с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил предоставлять скидки на абонементы в спортзал людям с ожирением, чтобы стимулировать их к физической активности.