Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Мурашко осудил токсичный бодипозитив
Мурашко: Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил негативное влияние токсичного бодипозитива на здоровье, связав его с потерей многих лет жизни из-за игнорирования проблемы ожирения.
Мурашко высказался против идеологии токсичного бодипозитива, отметив, что такое мировоззрение, отрицающее связь между ожирением и здоровьем, негативно сказывается на гражданах, сокращая годы здоровой жизни, передает РИА «Новости».
«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», – сообщил Мурашко в ходе доклада на открытии XXXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве.
Министр напомнил, что такой категории пациентов нужно помогать, в том числе с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил предоставлять скидки на абонементы в спортзал людям с ожирением, чтобы стимулировать их к физической активности.