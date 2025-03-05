В Госдуме предложили скидки на спортзал для людей с ожирением

Депутат Хамитов предложил стимулировать людей к физической активности

Tекст: Максим Попов

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов заявил о важности физической активности для людей с ожирением и предложил предоставить им скидки на абонементы в спортзал, передает РИА «Новости». По словам Хамитова, ожирение становится все более распространенной проблемой из-за неправильного питания и сидячего образа жизни.

Хамитов отметил, что физическая активность является одним из самых эффективных способов борьбы с лишним весом. Однако из-за высоких цен на абонементы не все люди могут позволить себе регулярные занятия в спортзале, что делает его предложение особенно актуальным.

По словам депутата, люди с ожирением смогут получить скидку на абонемент, предъявив соответствующую справку из поликлиники. Размер скидки будет зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. Хамитов выразил уверенность, что такая мера поможет людям обратить больше внимания на свое здоровье и начать вести более активный образ жизни.

Ранее в Минздраве предложили лечить ожирение у детей резекцией желудка.