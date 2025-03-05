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В Госдуме предложили скидки на спортзал для людей с ожирением
Депутат Хамитов предложил стимулировать людей к физической активности
Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил предоставлять скидки на абонементы в спортзал людям с ожирением, чтобы стимулировать их к физической активности.
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов заявил о важности физической активности для людей с ожирением и предложил предоставить им скидки на абонементы в спортзал, передает РИА «Новости». По словам Хамитова, ожирение становится все более распространенной проблемой из-за неправильного питания и сидячего образа жизни.
Хамитов отметил, что физическая активность является одним из самых эффективных способов борьбы с лишним весом. Однако из-за высоких цен на абонементы не все люди могут позволить себе регулярные занятия в спортзале, что делает его предложение особенно актуальным.
По словам депутата, люди с ожирением смогут получить скидку на абонемент, предъявив соответствующую справку из поликлиники. Размер скидки будет зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. Хамитов выразил уверенность, что такая мера поможет людям обратить больше внимания на свое здоровье и начать вести более активный образ жизни.
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