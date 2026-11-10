Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область
Шуваев: В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека
В результате массированных атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли три мирных жителя, еще восемь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них находятся на стационарном лечении. Необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Шуваев в «Максе».
Также сообщается, что в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке в Шебекинском округе 17 сентября.
По словам губернатора, за сутки территория региона была атакована 177 раз, из них восемь раз применялась артиллерия, 13 раз сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. Кроме того, в небе над областью был сбит и подавлен 121 украинский дрон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя в результате массированных атак ВСУ на территорию Белгородской области.
В субботу он рассказал о ранении шести человек за минувшие сутки.
Ранее в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородский округ 25 октября.