  • Новость часаМинченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
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    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    Ракета «Филин» поставила ПВО Украины в «математический тупик»
    Названы регионы России с лучшими дорогами
    В Архангельской области обрушился мост с грузовым поездом
    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    Лавров указал на теракты Киева при поддержке ЕС
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Путин поздравил личный состав МВД с праздником
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    10 ноября 2026, 09:36 • Новости дня

    Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

    Шуваев: В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированных атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли три мирных жителя, еще восемь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них находятся на стационарном лечении. Необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Шуваев в «Максе».

    Также сообщается, что в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке в Шебекинском округе 17 сентября.

    По словам губернатора, за сутки территория региона была атакована 177 раз, из них восемь раз применялась артиллерия, 13 раз сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. Кроме того, в небе над областью был сбит и подавлен 121 украинский дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя в результате массированных атак ВСУ на территорию Белгородской области.

    В субботу он рассказал о ранении шести человек за минувшие сутки.

    Ранее в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородский округ 25 октября.

    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Колесник предрек уничтожение объектов украинского ВПК грядущей зимой

    Военный эксперт Колесник заявил о переходе спецоперации в более жесткую фазу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт и бывший депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что этой зимой российские войска сделают ставку на массированные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

    Российская армия грядущей зимой сделает ставку на продолжение массированных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и на уничтожение складов Вооруженных сил Украины, пишут СМИ.

    «Будем уничтожать всю военную инфраструктуру, которая влияет на боеготовность украинских войск. Война перешла в более жесткую фазу. Они же глубинные удары пытаются наносить по нашим объектам. Ответы будут жесткие, массированные. Это будет усиливаться», – заявил Колесник.

    По словам аналитика, в зимний период будет задан тон на ликвидацию тыловых складов противника, в том числе находящихся за пределами Украины. Он добавил, что постепенное выдавливание украинских войск с позиций продолжится четко и выверенно.

    Предстоящая зима станет тяжелейшей на Украине, указал бывший парламентарий. Ситуация для Киева усугубится отсутствием прорывных решений на переговорах по урегулированию кризиса 10–11 ноября в Абу-Даби, в связи с чем массированные удары продолжатся, резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах по обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса объектам энергетики.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предрек поражение логистических узлов на Украине в ответ на террористические акции противника.

    Также Владимир Зеленский назвал тяжелой атаку российских войск на обеспечивавшие хранение грузов военного назначения логистические центры в Киеве.

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    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

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    9 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    Минобороны: ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России также нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы и Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, сообщило ведомство в сводке в Max.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 680 беспилотников.

    Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам в Харьковской, Сумской областях и ДНР. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 935 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская армия нанесла удары по украинским объектам энергетики и местам производства беспилотников.

    В среду ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.

    Напомним, за октябрь российские силы взяли под контроль 39 населенных пунктов, большая часть которых расположена в Харьковской области.


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    10 ноября 2026, 00:19 • Новости дня
    Лавров назвал причину организованной Западом войны против России руками Киева

    Лавров связал конфликт на Украине с попытками Запада подавить конкурентов

    Лавров назвал причину организованной Западом войны против России руками Киева
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, желающий подавить конкурентов, организовал войну против России руками киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «В идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга и совместно создавать основу для мирного сосуществования и общего процветания. Пока же экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По словам министра, именно в этом кроется причина войны против России, организованной Западом руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году.

    Лавров добавил, что на Западе в штыки воспринимают формирование многополярного миропорядка и пытаются отказать центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве на участие в глобальном управлении.

    Глава МИД указал на рост протекционизма, создающего барьеры для распространения передовых технологий, и на злоупотребление статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми и биржевыми услугами. Он отнес к проявлениям недобросовестной конкуренции односторонние ограничительные меры, распространение санкций на третьи страны, кражу суверенных активов и террористические атаки на критическую инфраструктуру, в качестве примера напомнив о подрыве газопроводов «Северные потоки», за которым, по его словам, стояли кураторы из Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов будущего урегулирования на Украине.

    В августе Лавров заявил, что удары Украины по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре направлены на дестабилизацию общества.

    В июне министр иностранных дел назвал ворованными средствами доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине.

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    10 ноября 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

    Развожаев сообщил о нейтрализации восьми атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

     «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников», – сообщил губернатор в «Максе».

    По словам губернатора, в результате атаки никто из людей не пострадал, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские БПЛА атаковали Севастополь.

    На днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море три судна с военными грузами для ВСУ.

    Российские военные поразили электроподстанции в Вольногорске Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу с вооружением и танкеру с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Также восточнее Одессы поражен сухогруз с грузом двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

    В воскресенье российские военные нанесли удары по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам в районе Одессы.

    В субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море и электроподстанцию в Киевской области.

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    10 ноября 2026, 00:41 • Новости дня
    Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске
    Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники нанесли удар по энергосистеме Луганской народной республики, что привело к массовым отключениям электричества в Луганске и других муниципалитетах, сообщило правительство ЛНР.

    «Вражеский БПЛА ударил по энергосистеме республики. Удар ВФУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах республики», – говорится в сообщении регионального правительства в «Максе».

    Отмечается, что из-за риска повторных ударов восстановительные работы могут быть осложнены. Специалисты будут действовать с учетом обстановки и мер безопасности. Минтопэнерго ЛНР обещает информировать о ходе восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подача электричества в городе Снежное ДНР нарушилась в результате удара украинских беспилотников по энергообъектам ЛНР.

    В субботу более 300 тыс. абонентов в регионе остались без света из-за атаки дрона.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    9 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке

    Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

    В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.

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    9 ноября 2026, 11:32 • Новости дня
    Атака беспилотников на Ленобласть стала второй по массовости за осень

    Атака 113 украинских БПЛА на Ленобласть стала второй по массовости за осень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отраженная над территорией Ленинградской области атака 113 украинских беспилотников стала второй по числу сбитых дронов за осень текущего года и третьей за все время.

    Сбитые над Ленинградской областью 113 беспилотников сделали нынешнюю атаку второй по массовости на регион за осень и третьей за все время, передает ТАСС со ссылкой на данные губернатора региона Александра Дрозденко.

    Ранее наиболее крупная атака была отражена 18 октября, когда военные уничтожили 145 дронов. Второй по числу аппаратов до этого дня считалась атака 6 июня с 144 сбитыми целями. Еще две крупные атаки были зафиксированы 4 июля и 23 марта.

    Утром во Всеволожске осколки дрона упали на крышу многоквартирного дома, в результате погибла женщина на верхнем этаже. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Кроме того, во Всеволожском районе временно отключалась линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов с населением менее тысячи человек, однако сейчас снабжение полностью восстановлено.

    На территории нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе возник пожар, который удалось локализовать. Поврежденное оборудование теплоснабжения также оперативно привели в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 81 украинского беспилотника и попадании осколков в квартиру в Киришах.

    Глава региона также подтвердил ликвидацию еще 38 дронов ВСУ над территорией области.

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    10 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Севастополь

    Развожаев сообщил о работе ПВО при отражении атаки ВСУ на Севастополь

    Украинские БПЛА атаковали Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Берегите себя!» – написал Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Режим временного ограничения электроснабжения был снят в Севастополе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    9 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Рубио усомнился в оформлении гарантий безопасности Украине договором с США

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в готовности Вашингтона закрепить возможные гарантии безопасности Украине в виде договора.

    Рубио, отвечая на вопрос журналистов в Париже о готовности США оформить возможные гарантии безопасности Украине договором, отметил, что такой вариант пока не обсуждался в достаточной степени и может столкнуться с трудностями в Конгрессе, передает ТАСС.

    «Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить», – сказал госсекретарь.

    Он также указал на сложность урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от участия в мирном процессе. Он заявил, что американская сторона будет продолжать попытки добиться завершения боевых действий путем переговоров и убеждена, что конфликт окончится именно политико-дипломатическим соглашением, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о высокой оценке Москвой усилий президента США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход США к разрешению украинского конфликта и потребовал активного участия Европы в мирных переговорах.

    Европейские страны выразили обеспокоенность планами США обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 23:43 • Новости дня
    Рубио признал зависимость гарантий безопасности Украине от позиции России

    Tекст: Антон Антонов

    Запад сможет предоставить Украине лишь такие гарантии безопасности, которые устроят Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что ключом к завершению конфликта станет ощущение Украины собственной безопасности, передает ТАСС.

    «И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия», – заявил госсекретарь США.

    По словам Рубио, именно фактор согласия России делает переговоры по Украине критически важными. Он напомнил, что находится в Париже для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, и отметил, что обсуждение гарантий безопасности Киеву является одной из ключевых тем предстоящих контактов.

    Госсекретарь США сообщил, что окончательных предложений по гарантиям безопасности Украине пока не существует и «финальный план» не согласован. По его словам, обсуждаются различные концепции послевоенных гарантий, включая потенциальное предоставление Киеву механизмов, аналогичных закрепленным в статьях 5 и 4 Североатлантического договора о коллективной обороне и консультациях союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил о сомнениях в готовности Вашингтона закрепить возможные гарантии безопасности Украине отдельным договором.

    Ранее европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.

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