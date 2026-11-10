Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них находятся на стационарном лечении. Необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Шуваев в «Максе».

Также сообщается, что в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке в Шебекинском округе 17 сентября.

По словам губернатора, за сутки территория региона была атакована 177 раз, из них восемь раз применялась артиллерия, 13 раз сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. Кроме того, в небе над областью был сбит и подавлен 121 украинский дрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя в результате массированных атак ВСУ на территорию Белгородской области.

В субботу он рассказал о ранении шести человек за минувшие сутки.

Ранее в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородский округ 25 октября.