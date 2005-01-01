Траволта назвал любимых русских творцов

Мнение о том, что в России лучшие художники, артисты и писатели, высказал голливудский актер Джон Траволта, приехавший в российскую столицу в качестве специального гостя премии BraVo.

«Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет – все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует – это же глупо. Все самое прекрасное – основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться», – сказал голливудский актер Джон Траволта в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что особенно любит творчество Антона Чехова и Федора Достоевского, из художников выделяет Василия Кандинского и Казимира Малевича, а в классическом танце восхищается Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

Траволта также рассказал, что когда-то его мама училась по системе Станиславского. «У вас так много великолепных театральных приемов, на которых нужно учиться, и я это делал», – добавил он.

В интервью Траволта высказался и о своем отношении к рэпу, назвав его «поэзией нескольких поколений». В 2018 году на Каннском фестивале во время выступления рэпера 50 Cent актер вышел на сцену и начал танцевать.

«Я под рэп люблю все-таки танцевать... Мои хорошие друзья – рэперы Питбуль, 50 Cent. Мне очень нравится их музыка, прямо наслаждаюсь. Это новая поэзия для нескольких поколений, рэп ведь развивается больше 30 лет. За это время он стал частью мировой культуры, всерьез и надолго, это поэзия, через которую люди выражают себя», – сказал Траволта в ответ на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в рэпе.

Во время беседы Джон Траволта рассказал и о том, как отказался от шести ролей, которые в итоге сыграл Ричард Гир. «У нас с ним (Ричардом Гиром), по-моему, шесть фильмов, в которых он сыграл, а я отказался. Я их даже перечислю – это «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен». «Красотку» прямо для меня писали, но мои менеджеры были против, чтобы я там играл. Также был мюзикл «Чикаго» и что-то еще, сейчас не вспомню», – сообщил Траволта.

Всего актер сыграл более 70 ролей в кино, зрителям он особенно запомнился по фильмам «Бриолин», «Без лица», «Лихорадка субботнего вечера» и «Криминальное чтиво». Именно фильм Квентина Тарантино, по признанию Траволты, изменил его жизнь, спустя много лет ему по-прежнему нравится смотреть на свой канонический танец из этой картины.

«Я знаю, что отрывки из этих фильмов «ушли в народ». Это круто, ярко, забавно... Вот это мое каноническое – черный костюм, танец в «Криминальном чтиве» – это же такая звездная иллюзия! Вам же нравится на это смотреть, вспоминать. И мне нравится! Я от этого не устаю, честно говоря. И приятно, что меня вспоминают тем или иным образом, это заставляет меня думать, что я создал что-то особенное, запоминающееся, что-то важное для людей», – сказал он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заметили в компании Джона Траволты.