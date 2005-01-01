Траволта назвал любимых русских творцов

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22 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

В своем выступлении в среду в Анкаре Эрдоган снова говорил о теракте в Новой ЗеландииФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией. Среди пятидесяти убитых в мечетях города не было граждан Турции, но Эрдоган давно уже выступает как представитель всего исламского мира. В этот раз турецкий лидер напомнил австралийцам и новозеландцам о судьбе их прадедов, погибших в Первой мировой войне. В Австралии оскорбились. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 123 комментария

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Траволта назвал любимых русских творцов

               22 марта 2019, 10:07
            Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Мнение о том, что в России лучшие художники, артисты и писатели, высказал голливудский актер Джон Траволта, приехавший в российскую столицу в качестве специального гостя премии BraVo.

            «Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет – все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует – это же глупо. Все самое прекрасное – основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться», – сказал голливудский актер Джон Траволта в интервью РИА «Новости».

            Он также отметил, что особенно любит творчество Антона Чехова и Федора Достоевского, из художников выделяет Василия Кандинского и Казимира Малевича, а в классическом танце восхищается Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

            Траволта также рассказал, что когда-то его мама училась по системе Станиславского. «У вас так много великолепных театральных приемов, на которых нужно учиться, и я это делал», – добавил он.

            В интервью Траволта высказался и о своем отношении к рэпу, назвав его «поэзией нескольких поколений». В 2018 году на Каннском фестивале во время выступления рэпера 50 Cent актер вышел на сцену и начал танцевать.

            «Я под рэп люблю все-таки танцевать... Мои хорошие друзья – рэперы Питбуль, 50 Cent. Мне очень нравится их музыка, прямо наслаждаюсь. Это новая поэзия для нескольких поколений, рэп ведь развивается больше 30 лет. За это время он стал частью мировой культуры, всерьез и надолго, это поэзия, через которую люди выражают себя», – сказал Траволта в ответ на вопрос, хотел ли бы он попробовать себя в рэпе.

            Во время беседы Джон Траволта рассказал и о том, как отказался от шести ролей, которые в итоге сыграл Ричард Гир. «У нас с ним (Ричардом Гиром), по-моему, шесть фильмов, в которых он сыграл, а я отказался. Я их даже перечислю – это «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен». «Красотку» прямо для меня писали, но мои менеджеры были против, чтобы я там играл. Также был мюзикл «Чикаго» и что-то еще, сейчас не вспомню», – сообщил Траволта.

            Всего актер сыграл более 70 ролей в кино, зрителям он особенно запомнился по фильмам «Бриолин», «Без лица», «Лихорадка субботнего вечера» и «Криминальное чтиво». Именно фильм Квентина Тарантино, по признанию Траволты, изменил его жизнь, спустя много лет ему по-прежнему нравится смотреть на свой канонический танец из этой картины.

            «Я знаю, что отрывки из этих фильмов «ушли в народ». Это круто, ярко, забавно... Вот это мое каноническое – черный костюм, танец в «Криминальном чтиве» – это же такая звездная иллюзия! Вам же нравится на это смотреть, вспоминать. И мне нравится! Я от этого не устаю, честно говоря. И приятно, что меня вспоминают тем или иным образом, это заставляет меня думать, что я создал что-то особенное, запоминающееся, что-то важное для людей», – сказал он.

            Ранее сообщалось, что пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заметили в компании Джона Траволты.


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