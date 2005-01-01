Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.

Запись появилась в Twitter Кремлевского пула журналистов.

Песков коротает вечер в компании Джона Траволты pic.twitter.com/La3TaMu3PJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 марта 2019 г.

В прошлом году в соцсетях появился ролик нового зажигательного танца Джона Траволты.