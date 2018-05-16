Джон Траволта показал новый зажигательный танец

Музыкант 50 Cent опубликовал в соцсетях ролик, в котором под его песню танцует Джон Траволта на премьере фильма, где актер снялся в главной роли.

«Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него», – сообщил подписчика рэпер 50 Cent в Twitter.

Me and John Travolta partying l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr — 50cent (@50cent) 16 мая 2018 г.

Известно, что музыкант выступил на премьере фильма «Кодекс Готти», в которой Траволта сыграл главную роль. Когда на сцене зазвучала песня Just A Lil Bit, 64-летний актер вышел на сцену и начал танцевать.

В комментариях пользователи вспомнили о других знаменитых танцах Траволты.

«Мы знали, что он умеет танцевать», – написала пользовательница с ником MommyAngel4Life.