Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Макрон указал на риск превращения G7 в анти-БРИКС
Макрон подчеркнул необходимость сближения G7 и БРИКС
Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС, выделив совпадение приоритетов объединений.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб. На совещании послов Франции в Елисейском дворце в Париже он подчеркнул: «Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб». Макрон также отметил, что важно избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС – в клуб анти-G7, передает ТАСС.
Французский лидер высказал мнение о важности сближения между G7 и БРИКС, заявив, что задачи, стоящие перед БРИКС, по сути соответствуют приоритетам семерки. На встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, приглашенный в качестве гостя.
Макрон напомнил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке Франции в июне 2026 года.
При этом, еще в декабре Макрон заявил, что тарифы и квоты на китайский импорт не решают проблему торгового дисбаланса между Евросоюзом и Китаем.
А двумя неделями ранее Макрон вообще пригрозил Китаю введением пошлин, если Пекин не ликвидирует торговый дефицит с Евросоюзом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время декабрьского визита в Китай президент Франции решил добиваться повышения статуса Евросоюза до стратегического партнера Китая с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен.