Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.
Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.
«Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.
В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.
Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.
Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.
Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.