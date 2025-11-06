«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
Бойцы 159-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен
Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.
Командир формирования, дважды судимый, Александр Демчук пытается повысить дисциплину с помощью частых построений с вручением почетных грамот, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Бригада, как отмечается, комплектуется преимущественно из так называемых «отказников», инвалидов и лиц с умственными отклонениями. Сам комбриг, по словам собеседника агентства, имеет две судимости по статьям «служебный подлог» и «мошенничество с финансовыми ресурсами», полученным по итогам работы в органах государственной власти.
«Вся эта свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернетах и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру», – сообщил источник.
До нынешней должности Демчук возглавлял аппарат Николаевской областной государственной администрации. После старта спецоперации он, по словам собеседника агентства, попытался улучшить свою деловую репутацию и устроился через знакомых в военное командование. Впоследствии он стал руководителем 23-го батальона, который не принимал участие в активных боевых действиях, а затем – после учебы в Национальном университете обороны – получил полковничье звание и возглавил нынешнюю бригаду. По сведениям источника, под его командованием оказались преимущественно военнослужащие с изъянами и отказники.
