Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Российская ПВО за сутки сбила 57 беспилотников ВСУ
За прошедшие сутки средствами ПВО были сбиты 57 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в связи с действием режима перемирия удары не наносились, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 803 беспилотника, 661 ЗРК, 29 245 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 249 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось в воскресенье, при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек.
В Чечне отразили атаку пяти БПЛА на инфраструктуру республики.