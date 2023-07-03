СК: Владельца холдинга Global Spirits Черняка объявили в розыск за финансирование ВСУ

В России объявлен в розыск украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины, сообщили в СК.

По сообщению СК, возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и «иные лица» организовали перечисление военнослужащим ВСУ и «иным украинским вооруженным формированиям» более 500 млн рублей «для осуществления террористической деятельности в России», а в июне 2023 года он приобрел и поставил военнослужащим ВФУ «товары, предназначенные для ведения боевых действий», стоимостью свыше 90 млн рублей, передает РИА «Новости».

К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта – сейчас они задержаны, им предъявлено обвинение по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взятке», но фабула этого преступления пока не раскрывается.

В СК добавили, что Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание, проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, «входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк» (прямо не указано, но речь о Global Spirits).

Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки «Хортиця», «Мороша», «Первак». На фоне СВО, как писал Forbes, Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.