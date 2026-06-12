ЕК объявила о старте официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии

ЕК: Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины 15 июня

Tекст: Мария Иванова

В понедельник, 15 июня, стартуют официальные обсуждения интеграции двух стран в европейское политическое пространство, передает РИА «Новости». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила достижение консенсуса между всеми участниками объединения.

«Сегодня Европейский союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о присоединении с Украиной и Молдавией», – написала она в соцсети.

Политик уточнила, что предстоящая межправительственная конференция даст старт обсуждению блока «Основы». В рамках этого этапа сторонам предстоит согласовать ключевые ценности объединения, включая работу демократических институтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico анонсировало старт первого этапа консультаций на 15 июня. График открытия переговорного кластера оставался неопределенным из-за позиции Венгрии.

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об одобрении запуска процесса всеми странами объединения.