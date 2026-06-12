Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
В Керчи задержали отправившего на Украину видео с военными бензовозами мужчину
Спецслужбы менее чем за сутки вычислили жителя Крыма, который в День России тайно снял и передал противнику маршруты передвижения военной техники.
Сотрудники спецслужб арестовали гражданина России, передавшего зарубежным структурам видео с бензовозами, передает ТАСС.
Запись появилась во вражеских ресурсах утром, после чего подозреваемый был оперативно установлен.
Советник главы региона Олег Крючков раскрыл подробности инцидента. «Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля из выезда из города Керчи, снятое одним из жителей региона», – сообщил чиновник.
Задержание мужчины 1974 года рождения проводили сотрудники УФСБ и местной полиции при поддержке бойцов ОМОНа. По словам советника, злоумышленник совершил преступление в День России, что делает поступок особенно кощунственным.
Крючков отметил, что опубликованные материалы раскрывают противнику методы работы российской армии и жителей полуострова, предотвращающих транспортную блокаду. Сейчас следователи собирают доказательства для привлечения крымчанина к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в шпионаже жителей Крыма.
В апреле силовики завершили расследование дела о госизмене в отношении фотографа нефтебазы из Феодосии.
В марте спецслужбы поймали отправителя снимков систем противовоздушной обороны.