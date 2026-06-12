В Керчи задержали отправившего на Украину видео с военными бензовозами мужчину

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники спецслужб арестовали гражданина России, передавшего зарубежным структурам видео с бензовозами, передает ТАСС.

Запись появилась во вражеских ресурсах утром, после чего подозреваемый был оперативно установлен.

Советник главы региона Олег Крючков раскрыл подробности инцидента. «Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля из выезда из города Керчи, снятое одним из жителей региона», – сообщил чиновник.

Задержание мужчины 1974 года рождения проводили сотрудники УФСБ и местной полиции при поддержке бойцов ОМОНа. По словам советника, злоумышленник совершил преступление в День России, что делает поступок особенно кощунственным.

Крючков отметил, что опубликованные материалы раскрывают противнику методы работы российской армии и жителей полуострова, предотвращающих транспортную блокаду. Сейчас следователи собирают доказательства для привлечения крымчанина к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в шпионаже жителей Крыма.

В апреле силовики завершили расследование дела о госизмене в отношении фотографа нефтебазы из Феодосии.

В марте спецслужбы поймали отправителя снимков систем противовоздушной обороны.