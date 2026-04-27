  Лента новостей
    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 16:52 • Новости дня

    ВС России продолжили создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы группировки «Север» уверенно продвигаются сразу на нескольких направлениях, формируя надежную полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, передает ТАСС.

    «Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили украинских националистов из десятков огневых позиций в Мирополье.

    Днем ранее штурмовые подразделения нанесли огневой удар по скоплениям техники противника в Сумской области.

    Министерство обороны России зафиксировало суточные потери украинской армии на уровне 1200 военнослужащих.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 08:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли крупные силы под Воздвижевкой у Гуляйполя

    Украинские войска понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Как сообщили в российских силовых структурах, речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

    Украинские войска понесли значительные потери в районе Воздвижевки у Гуляйполя, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, особенно пострадали бойцы 210-го отдельного штурмового полка и подразделения полка «Шквал».

    «В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полк. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», – заявили представители силовых структур.

    По данным источника агентства, удары по украинским позициям наносят корректируемыми авиационными бомбами ФАБ и беспилотниками-камикадзе «Герань». Ранее сообщалось, что из-за больших потерь украинское командование было вынуждено отвести часть личного состава полка «Шквал» на вторую линию обороны в районе Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали командный пункт 210-го полка ВСУ в Запорожской области. Ранее данное подразделение потеряло боеспособность из-за массированных ударов авиабомбами. Пророссийское подполье сообщило о гибели множества бойцов украинского батальона «Шквал» под Гуляйполем.

    27 апреля 2026, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР
    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Таратутино в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север»  нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады рядом с Польной, Землянкой, Украинским, Красным Яром и Варваровкой.

    Противник при этом потерял более 165 военнослужащих, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, включая две американские HMMWV, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Артема, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Новоселовки, Любицкого, Воздвижевки, Омельника и Лесного в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 270 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    27 апреля 2026, 06:56 • Новости дня
    Военные ВСУ зверски убили пенсионерку в Казачьей Лопани

    Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили пенсионерку, остававшуюся в Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ жестоко убили пенсионерку в поселке Казачья Лопань Харьковской области, передает ТАСС. Об этом агентству сообщили представители силовых структур России.

    Собеседник агентства заявил: «На харьковском направлении националисты 58-й ОМПБр зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани. Отказавшиеся участвовать в преступлении два военнослужащих ВСУ дезертировали из подразделения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области силовики разоблачили группу из семи убивавших мирных жителей боевиков ВСУ. После отступления украинских войск в этом регионе нашли массовые захоронения гражданских лиц. В Курской области украинские военнослужащие до смерти забили местного жителя прикладами.

    27 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы для контратак в Красном Лимане

    Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы для попыток контратаки, а в Красном Лимане продолжаются ожесточенные боестолкновения, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают дополнительные силы и пытаются перейти в контратаку в районе Красного Лимана, передают «Вести».

    Пушилин заявил, что в самом Красном Лимане продолжаются городские боестолкновения, противник пытается контратаковать, перебрасывает резервы.

    Он отметил, что за последнюю неделю подразделения российской армии продолжили освобождение территории ДНР. На Славянском направлении, в районе Кривой Луки, российские военнослужащие оттесняют украинские силы.

    Он отметил, что украинские подразделения концентрируют усилия на попытках изменить ситуацию, однако российская армия удерживает инициативу в регионе.

    Ранее Пушилин заявил, что ВСУ осознали угрозу из-за буферной зоны в Днепропетровской области.

    Также Пушилин сообщил, что ВС России продвинулись к Доброполью в ДНР.

    27 апреля 2026, 06:10 • Новости дня
    Марочко заявил о вынужденном бегстве жителей Краматорска и Славянска

    Солдаты Вооруженных сил Украины своим поведением способствуют оставлению Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики мирными жителями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что солдаты ВСУ своим поведением способствуют тому, что мирные жители покидают Славянск и Краматорск, передает ТАСС. По его словам, на улицах этих городов почти не встретить людей, многие находятся в убежищах, а большая часть уже уехала из-за постоянных боевых действий.

    Марочко отметил, что украинские боевики своим поведением ускоряют отъезд граждан из населенных пунктов. Он подчеркнул, что ситуация на улицах остается крайне напряженной, и люди стараются не выходить из укрытий или вовсе покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская организация «Белые ангелы» принудительно эвакуирует жителей славянско-краматорской агломерации. Российские военные атаковали ключевые позиции армии противника в этих городах. Руководящий состав местных администраций вместе с архивами спешно покидает данные населенные пункты.

    27 апреля 2026, 06:49 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ осознали угрозу из-за буферной зоны в Днепропетровской области

    Стремительное продвижение российских войск в Днепропетровской области заставило украинскую армию перейти к попыткам контратак, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные действия Вооруженных сил России на данном участке фронта вынудили Киев реагировать, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Украинские военные пытаются остановить продвижение и переходят в контрнаступление.

    «Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несет такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», – рассказал Пушилин.

    При этом руководитель региона подчеркнул, что российские подразделения продолжают уверенно держать ситуацию под полным контролем.

    Напомним, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

    26 апреля 2026, 22:03 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по Белгородской области, пострадала мирная жительница

    В результате атаки дрона на сельхозпредприятие в Белгородской области травмы получила сотрудница, медицинская помощь ей была оказана на месте без госпитализации.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на регион.

    «Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительница», – написал он в мессенджере Max.

    Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Женщина, находившаяся на объекте, почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

    Медики диагностировали у нее баротравму, оказали необходимую помощь, после чего она продолжила лечение амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.

    В результате атаки дрона повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия.

    В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, была повреждена кровля здания.

    В Шебекино и селе Ржевка в результате воздушных атак повреждены автомобили, кровля и фасады зданий, а в селе Новая Таволжанка дрон уничтожил частный дом.

    Село Архангельское также подверглось обстрелу: выбиты окна и поврежден забор в частном доме.

    В Грайворонском округе город Грайворон атаковали вражеские беспилотники. В социальном объекте повреждено остекление, пострадали гаражи административного здания, а также два частных домовладения.

    В селе Гора-Подол атакой дронов повреждены автомобили, окна, фасады и кровли в частных домах, а в селе Замостье дрон сдетонировал возле дома, выбив окно.

    В других населенных пунктах области также были зафиксированы повреждения коммерческих и жилых объектов в результате атак дронов, в том числе в поселках Комсомольский и Дубовое, селах Илек-Пеньковка, Красная Яруга, Жданов и Святославка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

    Российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над разными регионами страны и акваторией Черного моря.

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, включая двоих детей с серьезными ранениями.

    27 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Марочко сообщил о запуске Киевом замаскированных платформ-камикадзе

    Подразделения Вооруженных сил Украины начали запускать замаскированные наземные платформы-камикадзе, груженные танковыми минами, у линии фронта в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что подразделения ВСУ начали применять замаскированные наземные платформы-камикадзе, оснащённые танковыми минами, в районе линии фронта, передает ТАСС.

    По его словам, новые тактические приёмы противника фиксируются в непосредственной близости от позиций российских войск, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.

    Марочко пояснил, что управление и питание платформ осуществляется по обычному кабелю, что делает их малозаметными для электронных средств обнаружения и удешевляет конструкцию.

    Эксперт также добавил, что Киев активно применял тактику так называемых «мясных штурмов», понеся значительные потери. Украинское командование при этом широко использовало огневую поддержку наступающих войск, в том числе реактивную артиллерию и ударные дроны, чтобы обеспечить продвижение.

    Ранее Марочко сообщал, что потери ВСУ за последнюю неделю в зоне спецоперации, включая иностранных наёмников, превысили 8,2 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли бойцы российской группировки войск «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения усилили использование наземных роботов для перевозки грузов. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о применении противником беспилотных платформ с элементами искусственного интеллекта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о сбросах замаскированных под кусты мин с дронов.

    27 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили командный пункт 210-го полка ВСУ в Любицком

    В результате авиационного удара ФАБ российские военные ликвидировали командный пункт и несколько позиций ВСУ в Запорожской области.

    Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили: «В Любицком ФАБами уничтожены командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ».

    Помимо этого, под удары попали позиции украинских пехотных групп. Подробности о потерях среди личного состава противника не приводятся.

    Операция была проведена в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области. Информация о дальнейших действиях российских войск не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял боеспособность из-за значительных потерь в Запорожской области.

    Доукомплектование этого подразделения продолжается непрерывно. Десять офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения.

    27 апреля 2026, 07:23 • Новости дня
    Марочко сообщил о скандалах в ВСУ из-за логистики в Богуславке

    Скандалы из-за проблем с логистикой у Богуславки Харьковской области начались в Вооруженных силах Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что скандалы, вызванные проблемами с логистикой, начались среди военнослужащих Вооружённых сил Украины в районе Богуславки Харьковской области, передает ТАСС.

    По его словам, «говоря за Богуславку, хочу отметить, что здесь у вооружённых формирований Украины выползли наружу скандалы из-за проблем с логистикой». Он напомнил, что ранее уже отмечал снижение обороноспособности ВСУ на этом участке фронта из-за перебоев с доставкой материально-технических средств.

    Марочко уточнил, что с целью улучшить ситуацию возле Богуславки украинское командование перебрасывает подкрепления в районы Синьковки, Ковшаровки и к югу от Купянска. Несмотря на это, снабжение бойцов на передовой по-прежнему осуществляется преимущественно с помощью беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский батальон оказался в окружении на богуславском направлении. Российские войска заблокировали подразделения противника около сел Богуславка и Новая Кругляковка. Военнослужащие России взяли под контроль практически все логистические пути вооруженных сил Украины в районе Купянска.

    27 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    Серия взрывов повредила портовую инфраструктуру Одессы

    Ночные удары привели к серьезным разрушениям важного энергетического объекта на территории морского грузового терминала в Одессе.

    В ночь на понедельник в Одессе произошла серия взрывов. В результате инцидента пострадала портовая инфраструктура на юге страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовало министерство развития общин и территорий.

    Представители администрации портов уточнили детали происшествия. Выяснилось, что повреждения получил энергетический объект грузового терминала. После этого на территории начался пожар.

    Точные масштабы нанесенного ущерба и последствия возгорания чиновники пока не раскрывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, припортовые объекты и складские помещения в Одесской области получили существенный урон в результате ночных ударов.

    На территории портов возникли сильные пожары.

    Энергетическая инфраструктура региона также пострадала из-за серии взрывов.

    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

