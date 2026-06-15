Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.0 комментариев
Макрон анонсировал введение запрета соцсетей для детей к началу учебного года
Макрон: Франция примет закон о запрете соцсетей для детей к началу учебного года
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал принятие закона об ограничении использования социальных сетей подростками.
Инициатива затронет граждан младше 15 лет, передает РИА «Новости». Ранее глава государства собирался реализовать данную меру до завершения своих президентских полномочий в 2027 году.
«Парламентарии проголосуют за законопроект до 15 июля. И на основе этого мы примем тексты, чтобы изменения вступили в силу с началом учебного года в сентябре», – подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.
Согласно новым правилам, осенью юным пользователям запретят регистрировать свежие профили на виртуальных площадках. Существующие учетные записи планируется полностью ликвидировать до конца этого года.
В конце прошлого года Макрон пообещал ограничить доступ к социальным сетям для подростков до завершения своего мандата.
В январе глава государства поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия соответствующего документа.
Вскоре после этого депутаты Национального собрания одобрили данный законопроект в первом чтении.